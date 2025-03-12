Путин может согласиться на перемирие, но с одним условием – Bloomberg

Кремль хочет больше уступок: почему Путин тормозит мирные переговоры?

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, постарается затянуть согласование условий прекращения боевых действий в Украине. Он постарается достичь для Москвы максимально выгодных условий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, российский лидер может согласиться на перемирие, но только при условии включения своих ключевых требований. Кремль считает, что формат договоренностей, которых Украина и США достигли на переговорах в Джидде (Саудовская Аравия), для Москвы неприемлем.

Российская сторона пока не вела официальные переговоры с представителями США об условиях перемирия, согласованных Киевом и Вашингтоном. Согласно данным Bloomberg, Кремль рассматривает эти рамки как недостаточно выгодные и не отвечающие его интересам.

Издание отмечает, что договоренность между США и Украиной создает для Путина дилемму, ведь он избегал прямого давления, которое Вашингтон оказывал на президента Владимира Зеленского. При этом Россия настаивает на том, что любое соглашение должно предусматривать долгосрочное урегулирование войны, которую Москва начала в феврале 2022 года.

Как отмечают источники Bloomberg, одним из ключевых требований Кремля может быть прекращение поставок оружия Украине. Также Россия ранее настаивала на том, чтобы Киев принял нейтральный статус и сократил свои вооруженные силы.

Аналитик Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Станова считает, что даже если Путин предпримет шаги в сторону перемирия, это будет лишь временное решение с жесткими условиями.

Ожидается, что посол США Стив Виткофф в ближайшие дни отправится в Москву для встречи с Путиным, сообщает Bloomberg.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская и американская стороны не обсуждали отставку президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Несмотря на неоднократные заявления американцев о том, что Зеленский их "не устраивает" и должен уйти, в Джидде эту тему вообще не поднимали.