ЕСПЧ назвал Украину виновной в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: что говорят о России

Украина должна будет выплатить компенсации за происходящее 2 мая 2014 года.

Европейский суд по правам человека принял решение о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, признав нарушения со стороны украинской власти, но также отметил роль России в провоцировании трагедии. Украина должна выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

Как сообщает Европейская правда, ЕСПЧ, являющийся институтом Совета Европы, рассмотрел иски родственников 25 погибших и троих пострадавших во время массовых беспорядков в городе. Суд признал, что одесская полиция не приняла необходимые меры для предотвращения насилия, хотя имела соответствующие оперативные данные. В частности, правоохранители не смогли предотвратить нападение на участников проукраинской демонстрации со стороны пророссийских активистов "антимайдана", что привело к кровавым стычкам и пожару в Доме профсоюзов, где погибли десятки человек.

Суд несколько раз подчеркнул в теле решение и в его выводах, что первоочередным виновником событий является Россия и ее деятельность по дестабилизации Украины. "Суд считает, что дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях… Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивной и эмоционально окрашенной дезинформации и пропаганды о новой украинской власти и сторонниках Майдана от российских властей и медиа, — говорится в решении.

Ещё один момент, на который Суд решил обратить особое внимание, заключается в том, что значительное количество одесских чиновников, причастных к нарушениям со стороны Украины, впоследствии "сбежали в Россию, получили российское гражданство и построили там карьеру на фоне масштабного военного вторжения России в Украину".

По решению Суда Украина нарушила статью Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. Государство должно выплатить по 15 тысяч евро компенсации семьям погибших, по 12 тысяч – пострадавшим, получившим серьезные ожоги, а также 17 тысяч евро дочери погибшего в пожаре мужчину из-за долговременной отсрочки выдачи тела для захоронения.

Россия не была стороной в иске, однако Суд особо подчеркнул ее роль в дестабилизации ситуации в Украине в 2014 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 20 февраля украинцы чтили память Героев небесной Сотни, которые бросили вызов диктатуре и высокой ценой собственной жизни отстояли свободу, выбор в пользу демократии и европейского будущего. Протест, который в начале был страйком стайки киевских студентов и активистов против отказа от Ассоциации с ЕС, перерос в сопротивление более широким слоям населения по всей стране.