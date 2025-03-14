Почти сто гривен за пять минут работы. Украинским пенсионерам предлагают интересную подработку

Это хорошая подработка в свободное время

Работа для пенсионеров порой становится необходимостью из-за невысоких пенсий. Среди разнообразных подработок особое внимание привлекает вакансия тайного покупателя.

Тайный покупатель – это человек, посещающий различные заведения по определенному сценарию, оценивая качество обслуживания. После визита необходимо заполнить анкету на сайте компании. Такие проверки производятся в банках, магазинах, аптеках и транспортных компаниях города и области. Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

Оплата составляет от 90 гривен за одну проверку, которая длится около 5 минут. Работать можно в свободное время, что особенно удобно пенсионерам. Для участия требуется доступ к интернету и устройство для фото- и аудиозаписи.

Компания-работодатель работает в этой сфере более 13 лет и специализируется на оценке взаимодействия с клиентами. Место работы – Одесса, форма занятости – неполная.

Тайный покупатель – это лицо, по поручению компании посещающее заведения как обычный клиент, чтобы оценить качество обслуживания и соблюдение стандартов сервиса. Во время визита секретный покупатель наблюдает за работой персонала, оценивает чистоту помещения, скорость обслуживания и другие аспекты работы заведения. Такая деятельность помогает бизнесу улучшать свой сервис, а пенсионерам получать дополнительный доход.

Также "Телеграф" сообщал об открытой вакансии в Киеве. Ищут активных пенсионеров для работы с землей.