Ціни на квартири в Україні різко зросли: ТОП-5 міст із рекордним подорожчанням

Скільки коштує квадратний метр у 2025 році? Найдорожчі міста України

Ринок первинної нерухомості в Україні продовжує змінюватися під впливом війни. У деяких містах ціни на квартири у новобудовах зросли на 40-60%, і найбільше здорожчання зафіксовано у західних регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву директорки з розвитку ЛУН Олени Унаньян під час Інвестиційного форуму в Києві. За її словами, найбільше подорожчання житла відбулося у таких містах:

Івано-Франківськ – зростання на 63% (з $520 до $850 за квадратний метр).

– зростання на (з до за квадратний метр). Ужгород – ціни піднялися на 44% ( $800 → $1150 ).

– ціни піднялися на ( ). Львів та Рівне – збільшення на 40% ( $950 → $1330 , $650 → $950 відповідно).

– збільшення на ( , відповідно). Чернівці – зростання на 33% ($750 → $1000).

Які міста лідирують за темпами зростання у 2024-2025 роках?

Найстрімкіше у 2024-2025 роках дорожчало житло у таких містах:

Рівне – +10% за останній рік.

– +10% за останній рік. Вінниця – +9%.

– +9%. Івано-Франківськ – +8%.

– +8%. Чернівці – +5%.

– +5%. Одеса – +5% (уперше з початку війни).

Львіві — це найдорожче місто за цінами на новобудови у 2025 році – середня ціна квадратного метра тут $1330. Це на 5% дорожче, ніж у Києві.

У Києві ціни на первинну нерухомість залишаються стабільними. Минулого року вони зменшилися на 1%. У Київській області вартість також залишається незмінною – $900, що на 30% дешевше, ніж у столиці.

Попри наближеність до фронту, Дніпро демонструє стійкість – тут зафіксовано 5% зростання цін. Наразі вартість квадратного метра становить $1100, що робить місто третім найдорожчим в Україні.

Інфографіка: ЛУН

Інфографіка: ЛУН

Чи варто інвестувати в нерухомість?

На ринку первинного житла відбуваються зміни:

Кількість нових ЖК зменшилась на 14% у порівнянні з 2021 роком.

у порівнянні з 2021 роком. У Києві та області кількість новобудов скоротилася на 21% , тоді як на Львівщині їх стало на 15% більше .

, тоді як на Львівщині їх стало . У 2024 році стартували лише 207 нових ЖК – це вдвічі менше, ніж у 2021-му .

– це . 70% проєктів стартували у передмісті Києва, а 30% – у столиці.

Ринок нерухомості України продовжує адаптуватися до умов війни. Найбільше зростання цін відбулося у західних регіонах, а Львів уже півтора року випереджає Київ за вартістю житла. Інвестори продовжують вкладати у первинний ринок, особливо у передмістя столиці.

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