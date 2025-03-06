Ціни на квартири в Україні різко зросли: ТОП-5 міст із рекордним подорожчанням
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Скільки коштує квадратний метр у 2025 році? Найдорожчі міста України
Ринок первинної нерухомості в Україні продовжує змінюватися під впливом війни. У деяких містах ціни на квартири у новобудовах зросли на 40-60%, і найбільше здорожчання зафіксовано у західних регіонах.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву директорки з розвитку ЛУН Олени Унаньян під час Інвестиційного форуму в Києві. За її словами, найбільше подорожчання житла відбулося у таких містах:
- Івано-Франківськ – зростання на 63% (з $520 до $850 за квадратний метр).
- Ужгород – ціни піднялися на 44% ($800 → $1150).
- Львів та Рівне – збільшення на 40% ($950 → $1330, $650 → $950 відповідно).
- Чернівці – зростання на 33% ($750 → $1000).
Які міста лідирують за темпами зростання у 2024-2025 роках?
Найстрімкіше у 2024-2025 роках дорожчало житло у таких містах:
- Рівне – +10% за останній рік.
- Вінниця – +9%.
- Івано-Франківськ – +8%.
- Чернівці – +5%.
- Одеса – +5% (уперше з початку війни).
Львіві — це найдорожче місто за цінами на новобудови у 2025 році – середня ціна квадратного метра тут $1330. Це на 5% дорожче, ніж у Києві.
У Києві ціни на первинну нерухомість залишаються стабільними. Минулого року вони зменшилися на 1%. У Київській області вартість також залишається незмінною – $900, що на 30% дешевше, ніж у столиці.
Попри наближеність до фронту, Дніпро демонструє стійкість – тут зафіксовано 5% зростання цін. Наразі вартість квадратного метра становить $1100, що робить місто третім найдорожчим в Україні.
Чи варто інвестувати в нерухомість?
На ринку первинного житла відбуваються зміни:
- Кількість нових ЖК зменшилась на 14% у порівнянні з 2021 роком.
- У Києві та області кількість новобудов скоротилася на 21%, тоді як на Львівщині їх стало на 15% більше.
- У 2024 році стартували лише 207 нових ЖК – це вдвічі менше, ніж у 2021-му.
- 70% проєктів стартували у передмісті Києва, а 30% – у столиці.
Ринок нерухомості України продовжує адаптуватися до умов війни. Найбільше зростання цін відбулося у західних регіонах, а Львів уже півтора року випереджає Київ за вартістю житла. Інвестори продовжують вкладати у первинний ринок, особливо у передмістя столиці.
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