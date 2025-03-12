Керівник ТЦК побив жінку-волонтера до втрати свідомості: що відомо

Начальник Лозівського ТЦК у п'яному стані побив волонтерку: подробиці.

У Харківській області розгорівся гучний скандал навколо тимчасово виконуючого обов’язки начальника Лозівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) Артура Воронцова.

За даними журналістів "СтопКору", 6 березня 2025 року він у стані алкогольного сп’яніння жорстоко побив волонтерку Аліну Бологову.

Постраждала – мати трьох дітей, яка з початку війни допомагає Збройним Силам України, зокрема займається пошиттям військової форми. Адвокат жінки Зоряна Обора повідомила, що Лозівський районний відділ поліції ГУНП у Харківській області проводить досудове розслідування, в рамках якого Аліна офіційно визнана потерпілою.

Цей випадок – не перший скандал, пов'язаний з Воронцовим. За словами журналістів, раніше він уже порушував закон, однак жодного покарання не поніс. Також зазначається, що Воронцов є кумом начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова, який, попри низку корупційних скандалів, продовжує займати свою посаду.

Харківський ОТЦК та СП відреагував на ситуацію, зазначивши, що конфлікт між Воронцовим і Бологовою дійсно мав місце. В офіційній заяві вказано, що після прибуття поліції волонтерка спочатку заявила, що не має претензій до військових.

Також військове командування наголошує, що оприлюднене відео містить лише фрагменти події, які нібито не дають повної картини конфлікту. Наразі триває службове розслідування, а керівництво ОТЦК обіцяє сприяти слідчим діям.

Попри офіційні заяви, резонанс у суспільстві зростає. Громадськість вимагає прозорого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Тисменицький районний суд Івано-Франківщини визнав посадовця територіального центру комплектування (ТЦК) Віталія С. винним у перевищенні службових повноважень через незаконну мобілізацію громадянина Росії.