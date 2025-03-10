У Дніпрі чоловік збив співробітника ТЦК та возив його на капоті по місту (відео)

Водій може стати штрафом

У Дніпрі водій легковика Tesla наїхав на військовослужбовця ТЦК і деякий час возив його капотом. Тепер йому загрожує покарання.

Відеозаписи інциденту було оприлюднено у місцевих telegram-каналах. У самому ТЦК вже пояснили, що сталося.

Зазначається, що 10 березня співробітники центру комплектації разом із поліцейськими виявили двох порушників військового обліку, які перебували у розшуку. Під час з’ясування всіх обставин до місця під’їхав автомобіль Tesla, а водій представився начальником цих чоловіків.

Як виявилося, у нього теж не було облікових документів. Він почав поводитися агресивно і штовхнув одного з військових, а потім сів у автомобіль і наїхав на іншого.

Співробітник ТЦК отримав легкі тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

Проти правопорушника було відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 КК України (навмисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів (850 гривень), громадські роботи до 200 годин або виправні робти на строк до одного року.

Як повідомлялося раніше, на Хмельниччині 10 березня двоє чоловіків побили співробітника територіального центру комплектування. Інцидент стався під час виконання військовослужбовцем його обов’язків.