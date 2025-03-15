Комунальники в Миколаєві збираються відремонтувати собі Lexus майже за мільйон гривень

Сумнівні витрати під час війни

Комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" оголосило тендер на ремонт та технічне обслуговування автомобіля преміум-класу Lexus ES300 2004 року випуску. Загальна очікувана вартість послуг оцінюється в 833 тисячі 142 гривні.

За ці гроші планують відремонтувати лише один автомобіль. Відповідний тендер був розміщений на платформі онлайн-закупівель Рrozorro 9 березня 2025, а заявки приймаються до 18 березня.

Відомо, що обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" вирішило замовити послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобіля Lexus ES300.

Усі заявлені у тендерній документації роботи підрядник має провести до 31 грудня 2025 року.

Відкритий аукціон, на якому і оберуть переможця, відбудеться 19 березня 2025 року. Очікувана вартість послуг оцінюється у 833 тисячі 142 гривні.

Згідно з тендерною документацією, ремонт та технічне обслуговування планується провести для 1 автомобіля Lexus ES300 2004 року випуску. Під цим мається на увазі:

Діагностика ходової частини та електроустаткування

Розвал-сходження

Комп’ютерна діагностика

Заміна оливи в двигуні та гальмівної рідини

Заміна лобового скла

Ремонт електрообладнання та вузлів гальмівної системи

Заміна зчеплення

Заміна масляного, паливного та повітряного фільтрів та багато іншого. Усього налічується 49 пунктів.

Гарантійний термін на встановлені запчастини та виконані роботи має бути не менше 12 місяців та не менше 10 000 км пробігу з моменту підписання сторонами Акту наданих послуг.

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