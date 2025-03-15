Коммунальщики в Николаеве собираются отремонтировать себе Lexus почти за миллион гривен

Сомнительные траты во время войны

Коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" объявило тендер на ремонт и техническое обслуживание автомобиля премиум-класса Lexus ES300 2004 года выпуска. Общая ожидаемой стоимость услуг оценивается в 833 тысячи 142 гривны.

За эти деньги планируют отремонтировать всего один автомобиль. Соответствующий тендер был размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro 9 марта 2025 года, а заявки принимаются до 18 марта.

Известно, что областное коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" решило заказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Lexus ES300.

Все заявленные в тендерной документации работы подрядчик должен будет провести до 31 декабря 2025 года.

Открытый аукцион, на котором и выберут победителя, состоится 19 марта 2025 года. Ожидаемая стоимость услуг оценивается в 833 тысячи 142 гривны.

Согласно тендерной документации, ремонт и техническое обслуживание планируется провести для 1 автомобиля Lexus ES300 2004 года выпуска. Под этим подразумевается:

Диагностика ходовой части и электрооборудования

Развал-схождение

Компьютерная диагностика

Замена масла в двигателе и тормозной жидкости

Замена лобового стекла

Ремонт электрооборудования и узлов тормозной системы

Замена сцепления

Замена масляного, топливного и воздушного фильтров и многое другое. Всего насчитывается 49 пунктов.

Гарантийный срок на установленные запчасти и выполненные услуги должен быть не менее 12 месяцев и не менее 10 000 км пробега с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг.

Напомним, что в разгар войны в Киевской области хотят потратить сотни миллионов на детский сад. Речь идет о строительстве по улице Остромирской. Ожидаемая стоимость заказа составляет 144 789 041 гривен. Садик должен быть рассчитан на 140 мест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Тернопольщине во время войны хотят потратить более полутора миллиарда гривен на содержание дорог. Победитель будет выполнять работы по содержанию дорог до 31 мая 2026 года.