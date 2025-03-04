В Одесі "Укрпошта" планує витратити мільйони гривень на ремонт авто

Сумнівні витрати під час війни

"Укрпошта" в Одесі оголосила тендер на ремонт автомобілів марки Citroen Jumper/Berlingo. Загальна очікувана вартість послуг оцінюється у 3 мільйони 759 тисяч гривень.

За ці гроші планують відремонтувати 47 автомобілів. Відповідний тендер був розміщений на платформі онлайн-закупівель Рrozorro 3 березня 2025, а заявки приймаються до 11 березня.

Так, акціонерне товариство "Укрпошта" вирішило замовити послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобілів Citroen Jumper/Berlingo. Роботи підрядник має провести до 31 грудня 2025 року.

Відкритий аукціон, на якому і оберуть переможця, відбудеться 12 березня 2025 року. Очікувана вартість послуг оцінюється у 3 мільйони 759 тисяч 210 гривень.

Згідно з тендерною документацією, ремонт та технічне обслуговування планується провести для 47 автомобілів Citroen Jumper/Berlingo. Під цим мається на увазі:

послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів Citroen у місті Одеса — 2100 людино-годин.

заміна або використання систем, запасних частин та витратних матеріалів при наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту авто Citroen.

Гарантійний термін на встановлені складові та виконані послуги повинен бути не менше шести місяців або не менше 40 000 км. пробігу з моменту підписання сторонами Акту наданих послуг.

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