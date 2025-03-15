Голову Ради молодих вчених НАН звинуватили у плагіаті: історія отримала несподіване продовження

Викривачі плагіату кажуть, що у роботах чиновниці знайшли великі шматки робіт російських учених

У науковій спільноті України відбулася гучна історія зі звинуваченням голови Ради молодих вчених НАМ України Валерії Ковач у плагіаті. 14 березня Рада навіть зібралася, щоб розглянути цей випадок і закликала "засудити прояви булінгу в соціальних мережах".

На це звернула увагу координатор антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк у Facebook. Матеріали, що підтверджують плагіат з боку Ковач, були оприлюднені у двох статтях на сайті "Плагіат та фальсифікація у наукових роботах" від 2 березня та від 7 березня

У матеріалах стверджується, що Ковач у низці своїх робіт запозичує цілі шматки тексту з публікацій російських учених. При цьому в деяких місцях можна помітити конфузи з некоректним автоматичним перекладом. Наприклад, слово "пол" ("стать") перекладається, як "підлога" і т.д.

Вовк зазначила, що РМВ НАН скористався принципом презумпції невинності та запропонував Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) внести ясність.

"Це абсолютно не так, бо НАЗЯВО приймає рішення щодо скасування рішення спеціалізованої ради про присудження наукового ступеня за заявою викривача. Тобто ніби якщо викрили плагіат лише у статті, або публікаціях — монографіях, підручниках, то неможливо довести, що особа плагіатор, бо розгляд таких справ не входить до повноважень НАЗЯВО", — написала вона

Крім того, Вовк звернула увагу на те, що РМВ НАН у своєму рішенні ухвалила "засудити прояви буллінгу та цькування в академічному просторі".

"Шановні, питання моральної засудження негідного вчинку науковця — це не про булінг і цькування, це про відповідальність за вчинок. Так діє соціальна норма засудження за порушення", — додала вона.

Рішення РМВ НАН

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