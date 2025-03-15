Скандал у Сервісному центрі МВС: журналіст викрив корупційну схему

Євген Плінський розкрив корупційну схему в МВС – розпочато перевірку.

Журналіст Євген Плінський викрив нову корупційну схему, яка діє у Сервісному центрі МВС на вулиці П. Усенка, 8. Схема полягає у непрозорих умовах оплати послуг, що фактично нав’язують громадянам додаткові витрати.

У своєму дописі у Facebook він розповів, що у відділенні "Кристалбанку", що монопольно працює в Сервісному центрі МВС, клієнти не можуть оплатити послуги банківською карткою – лише готівкою.

Співробітники пояснюють це відсутністю терміналу. Якщо ж клієнт не має при собі готівки, банк пропонує її зняття безпосередньо у відділенні за комісію 2–2,5%, а потім ті самі кошти використовуються для оплати послуг.

Плінський наголошує, що ця схема позбавляє громадян альтернативи та змушує їх переплачувати за послуги, які можна було б сплатити безпосередньо карткою без жодних додаткових комісій. Він також зазначає, що співробітники Сервісного центру МВС неадекватно реагували на його спроби оплатити послуги в обхід нав’язаного банку-монополіста.

Після оприлюднення цієї інформації Міністерство внутрішніх справ миттєво відреагувало. Керівник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш призначив перевірку викладених фактів та пообіцяв вирішити питання впровадження альтернативних способів оплати послуг без участі "кишенькових" банків.

Публікація Євгена Плінського викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж. Чимало коментаторів підтримали журналіста та поділилися власним негативним досвідом взаємодії з Сервісними центрами МВС. Очевидно, що питання корупції в таких установах досі залишається актуальним, і лише суспільний тиск може змусити владу впроваджувати зміни.

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінився рівень корупції в Україні за 2024 рік. Нове дослідження, проведене соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)