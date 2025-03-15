Главу Совета молодых ученых НАН обвинили в плагиате: история получила неожиданное продолжение

Обличители плагиата говорят, что в работах чиновницы нашли большие куски работ российских ученых

В научном сообществе Украины произошла громкая история с обвинением главы Совета молодых ученых (СМУ) НАН Украины Валерии Ковач в плагиате. 14 марта Совет даже собрался, чтобы рассмотреть этот случай и призвал "осудить проявления буллинга в социальных сетях".

На это обратила внимание координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк у себя в Facebook. Материалы, которые подтверждают плагиат со стороны Ковач были обнародованы в двух материалах на сайте "Плагиат и фальсификация в научных работах" от 2 марта и от 7 марта

В материалах утверждается, что Ковач в ряде своих работ заимствует целые куски текста из публикаций российских ученых. При этом в некоторых местах даже можно заметить конфузы с некорректным автоматическим переводом. Например, слово "пол" ("стать") переводится, как "підлога" и т.д.

Вовк отметила, что СМУ НАН воспользовался принципом презумпции невиновности и предложил Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) внести ясность.

"Это совершенно не так, потому что НАОКВО принимает решение об отмене решения специализированного совета о присуждении ученой степени по заявлению обличителя. То есть, если разоблачили плагиат только в статье, или публикациях — монографиях, учебниках, то невозможно доказать, что лицо плагиатор, потому что рассмотрение таких дел не входит в полномочия НАОКВО", — сообщила Вовк.

Кроме того, она обратила внимание на то, что СМУ НАН в своем решении постановила "осудить проявления буллинга и травли в академическом пространстве".

"Уважаемые вопросы морального осуждения недостойного поступка ученого — это не о буллинге и травле, это об ответственности за поступок. Так действует социальная норма осуждения за нарушение", — добавила она.

Решение СМУ НАН

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