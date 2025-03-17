У Трампа решили "слиться" от расследований преступлений России в Украине, - NYT

Решение может быть объявлено 17 марта

Соединенные Штаты Америки выйдут из Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины, к которому администрация Джо Байдена присоединилась в 2023 году. Такое решение свидетельствует об отходе администрации Дональда Трампа от привлечения президента РФ Владимира Путина к ответственности за преступления против украинцев.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией. Сообщается, что Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о выходе Штатов из многонациональной группы.

По словам источников NYT, ожидается, что решение будет объявлено в понедельник, 17 марта, в электронном письме сотрудникам и членам материнской организации группы – Агентства Евросоюза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия.

Администрация экс-президента США Джо Байдена присоединилась к ICPA в 2023 году. Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой.

Сама группа была создана с целью привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за агрессию, которая нарушает суверенитет другой страны и не начата в целях самообороны.

У Трампа не привели никаких причин для выхода из следственной группы, кроме того же объяснения, что и для других кадровых и политических шагов: необходимость перераспределения ресурсов.

Администрация американского президента также сокращает работу Группы по анализу военных преступлений, созданной в 2022 году генеральным прокурором США Мерриком Брайаном Гарландом, в составе которой работают опытные прокуроры. Эта группа должна была координировать усилия Министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян, виновных в зверствах, совершенных после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет спецтрибунал для Путина и на каком этапе его создание.