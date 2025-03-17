Прославился на всю страну: как сложилась судьба студента, который бросил яйцо в Януковича 20 лет назад (фото)

Видео с яйцом и Януковичем вошло в историю украинских мемов и поп-культуры

Дмитрий Романюк — тот самый 17-летний студент из Ивано-Франковска, который бросил яйцо в кандидата в президенты Виктора Януковича, который приехал в город на предвыборный митинг 24 сентября 2004 года. Прошло уже 20 лет после того инцидента с яйцом, который стал настоящим мемом, а Дмитрий давно стал взрослым и серьезным человеком.

"Телеграф" расскажет, как сложилась судьба Дмитрия Романюка, который устроил яичную провокацию в Ивано-Франковске.

Дмитрий Романюк — что о нем известно

Студент Прикарпатского университета Дмитрий Романюк прославился на всю Украину 24 сентября 2004 года. В тот день в город приехал кандидат в президенты Виктор Янукович. И как только политик вышел из автобуса, в него тут же полетело обычное яйцо. Однако реакция на это была неожиданной для всех — Виктор Федорович очень наигранно и театрально начал падать, как будто в него выстрелил снайпер. Его тут же подхватила под руки охрана и утащила в черный бусик, подальше от толпы.

Как оказалось позже, "снайпером" с яйцом был 17-летний студент Дмитрий Романюк. После этого инцидента с яйцом его показывали по всем новостям страны. Была даже информация, что на парня завели дело, однако в итоге это ни к чему не привело.

Теперь, спустя десятки лет можно уверенно сказать, что судьба студента, бросившего яйцо, сложилась куда более удачно, чем у Януковича. Хотя, как рассказывал парень журналистам, если бы тогда в 2004 президентом стал не Ющенко, а Янукович, то скорее всего сам он попал бы в тюрьму.

Известно, что Дмитрий Романюк в 2015 году защитил диссертацию и получил научную степень кандидата экономических наук. Также есть информация, что некоторое время он сам стал преподавателем в родном Прикарпатском университете. А дальше известный на всю Украину студент связал свою жизнь с бизнесом и государственным управлением.

В октябре 2019 Дмитрий Романюк стал заместителем председателя Ивано-Франковской областной госадминистрации. Позже экономист переехал в Киев и даже некоторое время работал в Офисе президента Украины в должности главного специалиста.

Сейчас он, по данным СМИ, возглавляет Бизнес Ассоциацию Ивано-Франковска – неприбыльное "объединение владельцев и ТОП-менеджмента бизнеса Ивано-Франковска, которые заинтересованы в развитии предпринимательства города".

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал бывший министр обороны Алексей Резников после скандалов в его ведомстве. И чем он теперь занимается.