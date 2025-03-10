Анонімні ВЛК. Як зміняться медичні комісії для військовозобов'язаних

Направлення на медогляд можна взяти в електроному форматі

В Україні впровадять анонімний розгляд справ на військово-лікарських комісіях (ВЛК). Це має відбутися до листопада 2025 року.

Про це повідомив старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук під час брифінгу в Рівненській ОДА, передає УНІАН. За його словами, процес цифровізації військово-лікарських комісій активно просувається, і на сьогодні вже реалізовано кілька важливих етапів.

"Першим кроком було сформування в "Резерв+" направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення й у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію", — пояснив Гусарук.

Представник ТЦК підкреслив, що на завершальному третьому етапі цифровізації військово-лікарські комісії здійснюватимуть розгляд анонімізованих справ.

"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", — зазначив він.

Нагадуємо, що "обмежено придатні" чоловіки повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12457, яким продовжено термін проходження повторного медогляду для таких громадян.

Тепер остаточна дата для медичної перевірки — 5 червня 2025 року. Закон був ухвалений парламентом 12 лютого 2025 року, отримавши підтримку 313 народних депутатів. Вже 13 лютого його підписав президент України Володимир Зеленський. Це рішення прийняли через низькі темпи проходження ВЛК – лише 25% військовозобов’язаних змогли пройти медогляд до попереднього дедлайну 4 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в електронному направленні на ВЛК з'явились нові дані. Заступниця міністра оборони пояснила, що це дасть можливість чоловікам одразу йти до медзакладу і не відвідувати перед тим ТЦК.