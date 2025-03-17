Как "ограниченно пригодным" пройти ВВК без проблем: список необходимых документов

За несвоевременное происхождение медкомиссии могут оштрафовать

Ограниченно пригодные военнообязанные в Украине должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года. Сроки прохождения комиссии были продлены из-за больших очередей, а сам процесс постепенно переводится в цифровой формат.

Как правильно подготовиться к повторному прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие документы следует иметь с собой, пишет "Суспільне". Старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук рассказал, что с ноября 2024 начал действовать первый этап цифровизации: в приложении "Резерв+" создали возможность направлять военнообязанных на ВВК путем генерации электронных направлений.

Второй этап стартовал в марте 2025 года — он позволяет четко определить сроки прохождения медкомиссии во избежание очередей.

Какие документы необходимы

Перед повторным прохождением ВВК необходимо подготовить следующие документы:

Направление на ВВК – сгенерированное через приложение "Резерв+" или бумажный документ из ТЦК. Медицинская карточка – с актуальными данными от семейного врача или другого медицинского учреждения. Результаты обследований – особенно, если у вас есть хронические заболевания или проблемы со здоровьем. Паспорт и военный билет (обязательно иметь оригиналы документов).

Почему важно обновить медицинские данные

Согласно требованиям цифровизации перед прохождением комиссии необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы обновить свои медицинские данные в электронной системе здравоохранения. Если декларации с врачом нет, можно обратиться в частную клинику, но ее выводы нужно подать в бумажном виде, ведь у частных учреждений пока нет доступа к электронной системе.

Что будет, если не пройти ВВК вовремя

Представитель ТЦК пояснил, что заключение ВВК действует в течение года с момента прохождения медицинского осмотра. После этого военнообязанные должны ежегодно обновлять свои медицинские данные.

"Если военнообязанный отсрочит прохождение ВВК, то впоследствии он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил учета. Поэтому я советую не откладывать, кто принял решение, а в определенное время зайти на ВВК, в определенное лечебное учреждение, где работает внештатная постоянная комиссия ВВК", — сказал Гусарук.

Руководитель юридической компании Марко Коломоец напомнил, что несвоевременное прохождение ВВК может привести к административной ответственности в виде штрафа от 17 000 до 25 000 гривен.

"Квалифицируется как нарушение правил воинского учета. Это относится так же как и к необновлению данных, так и данное не обновление своего ВВК", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли оштрафовать, если не полностью прошел ВВК. Применить штрафные санкции заочно не могут.