Не згоден із висновком ВЛК? Куди звертатися військовому

Є шість місяців, щоб подати в суд

Рішення військово-лікарських комісій (ВЛК) часто стають приводом для суперечок. Чимало військових можуть зіткнутися з ситуацією, коли медичний висновок не відповідає їхньому реальному стану здоров’я або ж комісія припускається помилок під час встановлення діагнозу.

Про порядок оскарження рішень ВЛК розповіла пресслужба Міністерства юстиції України. У відомстві наголошують, що існують два основні способи оскарження — позасудовий та судовий.

Залежно від ситуації та конкретних обставин, військовослужбовець може обрати один із варіантів або скористатися обома послідовно.

Позасудовий порядок передбачає подання заяви про перегляд постанови ВЛК з додаванням усіх необхідних документів, виданих комісією. У заяві слід чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилки у встановленні причинного зв’язку захворювання або невідповідність медичних висновків фактичному стану здоров’я.

Судовий порядок передбачає подання адміністративного позову в суді.

Куди подавати скаргу

У Мін’юсті пояснили, що скарги на рішення районних або міських ВЛК слід подавати до відповідних обласних ВЛК або Київського міського ТЦК та СП.

Постанови обласних ВЛК або Київського міського ТЦК та СП можна оскаржити у штатних ВЛК або Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). А рішення регіональних комісій або ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Строки оскарження

Якщо військовослужбовець скористався позасудовим порядком і отримав відповідь від вищої інстанції ВЛК, строк на судове оскарження становить три місяці з дня отримання рішення.

Якщо ж позасудовий порядок не застосовувався, строк на судове оскарження становить шість місяців з дня, коли особа дізналася про порушення своїх прав.

Які документи потрібні

Для медичного огляду у ВЛК необхідно надати:

направлення на огляд;

медичну книжку;

військовий квиток або інше посвідчення особи;

фотокартку 3х4 см без головного убору (для амбулаторного огляду);

службову та медичну характеристики.

У разі травм або поранень потрібно також надати довідку про обставини їх отримання або належним чином засвідчену копію.

Чинність постанови ВЛК

Рішення ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби дійсне протягом 12 місяців з моменту огляду. Якщо військовослужбовця визнано непридатним до служби з можливістю переогляду через 6-12 місяців, така постанова має бути реалізована негайно.

Раніше "Телеграф" писав, у листопаді цього року в Україні планують запровадити анонімні ВЛК. Як зміняться медичні комісії для військовозобов'язаних.