Останньою брала інтерв’ю в Януковича: як виглядає обраниця мера Харкова Терехова та чим вона відома
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Очільник Харкова перебуває у стосунках з колишньою журналісткою
Ігор Терехов є мером Харкова протягом 4 років. Він став наступником Геннадія Кернеса, якому встановили після смерті пам'ятник у повний зріст. Чинний голова Харкова постійно перебуває під прицілом камер, а от його обраниця не часто з'являється на публіці.
У кулуарах ширилися чутки, що Терехов перебуває у стосунках з журналісткою Анною Кузнецовою. А у 2021 році мер Харкова підтвердив цю інформацію. Тоді він зазначив, що вони разом багато років. Знайомство відбулося, коли Анна брала інтерв'ю у чиновника.
"Ніхто нічого не приховував ніколи. Наші стосунки тривають багато років. Усі про це прекрасно знають і нам нема чого приховувати. Я Аню знаю вже понад десять років, спочатку ми познайомилися, бо вона в мене брала інтерв'ю", — розповідав політик.
Терехов поділився, що його кохана була останньою, хто брав інтерв'ю в Януковича в Україні, коли він тікав з країни.
"До речі, вона останній журналіст в Україні, який брав інтерв'ю в Януковича, коли він тікав з Харкова", — зазначив Ігор.
Кузнецова брала інтерв'ю в Януковича в президентській резиденції на околиці Харкова. Ексголова держави відповідав на запитання на фоні смугастих шпалер і біля лампи, аби не було зрозуміло, де він перебуває. Кузнецова зазначала, що Янукович ігнорував більшість питань і казав, що "його зрадили", але хто саме, так і не вказав. Також політик сказав, що не збирається нічого підписувати і "сталося, як сталося". Після цього він втік до країни-агресорки.
У 2015 році Кузнецову обрали депутатом Харківської обласної ради від партії "Відродження". Паралельно вона була секретарем комісії з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень облради.
Відомо, що Анна працювала й заступником директора газети "Харківські відомості". А у 2020 році Кузнецова стала депутатом партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Наприкінці 2023 року чиновниця припинила депутатську діяльність у Харківській обласній раді.
Судячи з останньої декларації Кузнецової, вона має три автівки: Volkswagen Touareg 2021 року випуску, Porsche Cayman 2019-го та Volvo XC90 2018-го. Анна володіє двома квартирами у Харкові та будинком в області, також у її власності є кілька земельних ділянок. Цікаво, що у 2023 році в Анни з'явився будинок в Іспанії на 137 квадратних метрів за 5 мільйонів 872 тисячі гривень.
У 2024 році Кузнецову помітили у містечку Камбрілс, що в Іспанії. Курорт відомий пляжами, що простягають на 10 кілометрів на узбережжі Середземного моря. Його ще називають Коста-Дорада, що означає "золотий берег". Схоже, обраниця Терехова наразі не планує продовжувати політичну кар'єру та насолоджується життям на іспанському курорті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про обраницю політика Міхеіла Саакашвілі. Вона молодша за нього на 24 роки.