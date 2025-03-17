Останньою брала інтерв’ю в Януковича: як виглядає обраниця мера Харкова Терехова та чим вона відома

Очільник Харкова перебуває у стосунках з колишньою журналісткою

Ігор Терехов є мером Харкова протягом 4 років. Він став наступником Геннадія Кернеса, якому встановили після смерті пам'ятник у повний зріст. Чинний голова Харкова постійно перебуває під прицілом камер, а от його обраниця не часто з'являється на публіці.

У кулуарах ширилися чутки, що Терехов перебуває у стосунках з журналісткою Анною Кузнецовою. А у 2021 році мер Харкова підтвердив цю інформацію. Тоді він зазначив, що вони разом багато років. Знайомство відбулося, коли Анна брала інтерв'ю у чиновника.

Терехов перебуває у стосунках з Анною Кузнецовою, скриншот з відео

"Ніхто нічого не приховував ніколи. Наші стосунки тривають багато років. Усі про це прекрасно знають і нам нема чого приховувати. Я Аню знаю вже понад десять років, спочатку ми познайомилися, бо вона в мене брала інтерв'ю", — розповідав політик.

Терехов і Кузнецова разом вже кілька років, скриншот з мережі

Терехов поділився, що його кохана була останньою, хто брав інтерв'ю в Януковича в Україні, коли він тікав з країни.

"До речі, вона останній журналіст в Україні, який брав інтерв'ю в Януковича, коли він тікав з Харкова", — зазначив Ігор.

Кузнецова брала інтерв'ю в Януковича в президентській резиденції на околиці Харкова. Ексголова держави відповідав на запитання на фоні смугастих шпалер і біля лампи, аби не було зрозуміло, де він перебуває. Кузнецова зазначала, що Янукович ігнорував більшість питань і казав, що "його зрадили", але хто саме, так і не вказав. Також політик сказав, що не збирається нічого підписувати і "сталося, як сталося". Після цього він втік до країни-агресорки.

У 2015 році Кузнецову обрали депутатом Харківської обласної ради від партії "Відродження". Паралельно вона була секретарем комісії з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень облради.

Кузнецова була депутатом Харківської обласної ради, фото Depo.ua

Відомо, що Анна працювала й заступником директора газети "Харківські відомості". А у 2020 році Кузнецова стала депутатом партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Наприкінці 2023 року чиновниця припинила депутатську діяльність у Харківській обласній раді.

Кузнецова завершила роботу депутаткою, фото з мережі

Судячи з останньої декларації Кузнецової, вона має три автівки: Volkswagen Touareg 2021 року випуску, Porsche Cayman 2019-го та Volvo XC90 2018-го. Анна володіє двома квартирами у Харкові та будинком в області, також у її власності є кілька земельних ділянок. Цікаво, що у 2023 році в Анни з'явився будинок в Іспанії на 137 квадратних метрів за 5 мільйонів 872 тисячі гривень.

Кузнецова володіє будинком в Іспанії, скриншот з декларації

У 2024 році Кузнецову помітили у містечку Камбрілс, що в Іспанії. Курорт відомий пляжами, що простягають на 10 кілометрів на узбережжі Середземного моря. Його ще називають Коста-Дорада, що означає "золотий берег". Схоже, обраниця Терехова наразі не планує продовжувати політичну кар'єру та насолоджується життям на іспанському курорті.

У 2024 році Кузнецову бачили в Іспанії, фото "Антикору"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про обраницю політика Міхеіла Саакашвілі. Вона молодша за нього на 24 роки.