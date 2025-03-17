Бросил ради нее первую жену: что известно об избраннице экс-мера Киева Черновецкого

Сейчас политик не афиширует личную жизнь

Леонид Черновецкий был мэром Киева в 2006-2012 годах. Впоследствии он хотел построить политическую карьеру в Грузии, но не удалось. Так мужчина эмигрировал в Израиль, где пытался оправдать вторжение России в Украину.

"Телеграф" расскажет, что известно об избраннице бывшего мэра столицы.

Что известно о жене Леонида Черновецкого

Политик состоял в браке с Алиной Айвазовой, дочерью состоятельного грузинского бизнесмена. Женщина рассказывала, что ее отец помог, чтобы Черновецкий стал заместителем проректора в киевском вузе, а впоследствии — нардепом и мэром столицы. У супругов появилось двое детей — Степан и Кристина.

Черновецкий и Айвазова, фото KP.UA

В 2011 году начали говорить о разводе Айвазовой и Черновецкого из-за того, что у политика появилась любовница. Леонид тайно подал на развод с Айвазовой. Тогда Алина рассказывала, что мужчина хочет лишить ее имущества. Также Айвазова отметила, что Черновецкий ее избивал, и она испортила здоровье из-за постоянных скандалов. Они были в браке 34 года.

Черновецкий и Айвазова были в браке 34 года, фото KP.UA

Впоследствии Черновецкий показал новую любимую, которой стала Елена Савчук. Впервые экс-мер Киева увидел женщину в храме вместе с ее сыном. Впоследствии они встретились на дне рождения политика. Тогда Черновецкий предложил Савчук встречаться. Черновецкий делился, что Елена зацепила его красотой и бескорыстием.

Елена Савчук, фото из сети

В 2012 году Леонид женился на Савчук, а вскоре у них родился сын Гавриил. Кроме этого, Елена имела сына Даниила от предыдущих отношений. Политик рассказывал, что радуется тому, что женщина взяла его фамилию. Предыдущая жена оставалась на своей – Айвазова.

Елена Савчук – вторая жена Черновецкого, фото из сети

Черновецкий и Савчук, фото из сети

Однако в 2021 году Черновецкий распространял объявление о вакансии личной помощницы. Он искал работницу, которая "будет делать то же, что жена в доме". В частности, имел в виду стирку, приготовление пищи, уборку, покупку.

В то же время политик указал, что ему нужна не любовница, а человек, который будет ухаживать за ним и помещением. Среди требований – гражданство Израиля или разрешение работать в этой стране. Кроме того, работница должна уметь готовить каши и рыбу. Политик обещал зарплату в 4 тысячи долларов.

Также помощница на эту вакансию должна быть "без детей и старых родственников, за которыми нужен уход". Обязательными требованиями было наличие водительских прав, знание английского и иврита.

Черновецкий отмечал, что живет в Израиле только с собакой, поэтому не исключено, что он расстался с Савчук. В соцсетях экс-мера столицы нет информации о его личной жизни.

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