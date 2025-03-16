Йому відрізали вухо та жорстоко катували: куди зник лідер Автомайдану та колишній міністр молоді і спорту Дмитро Булатов

Майданівець захищав Україну у лавах ЗСУ

Дмитро Булатов прославився як учасник Євромайдану у 2013-2014 роках, як і Олег Тягнибок. Зокрема, він очолював Автомайдан і влаштовував акції біля маєтків перших осіб держави — Януковича та Азарова. Згодом чоловіка викрали невідомі, катували та відрізали йому частину вуха. Після втечі з країни Януковича з його поплічниками, Булатов потрапив до влади.

"Телеграф" розкаже, що відомо про діяльність активіста, й куди він зник.

Що відомо про Дмитра Булатова

Дмитро народився у Києві у 1978 році. Навчався на факультеті електроніки у Київському політехнічному інституті. До Євромайдану Булатов працював на керівних посадах у різних сферах: готельному бізнесі, маркетингу та будівництві. Йдеться про компанії Q-Service, "Ітера", "Промлогістика", "Торгово-Промисловий Холдинг".

Упродовж 3 років Дмитро керував автоцентром "Стольник", а також працював у напрямку консалтингу. Паралельно певний час був директором Проектного інституту рибальства "Укррибпроект".

Булатов був керівником різних підприємств, фото з мережі

У 2013 році підприємець заснував громадську організацію "Соціально відповідальне суспільство", яка започаткувала Національний рейтинг благодійників. Після силового розгону Євромайдану Булатов вирішив долучитися до протестувальників. Він організував Автомайдан: разом з однодумцями влаштовував поїздки до "Межигір'я" та до командира "Беркуту", вважаючи це ефективним способом протидії владі.

Булатов був лідером Автомайдану, фото з його фейсбуку

Булатов брав активну участь у Євромайдані, фото з його фейсбуку

22 січня Булатов раптово зник. Автомайданівці оголошували винагороду в розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, де може бути чоловік. 30 січня Дмитро знайшовся. Чоловік повідомив, що його катували невідомі з російським акцентом, вивезли за місто та викинули з машини. Тоді Дмитро зазначив, що йому також відрізали шматок вуха. Так він певний час лікувався у Литві та Німеччині.

Булатова катували й відрізали вухо, фото з мережі

У 2014 році Булатов став міністром молоді та спорту в уряді Арсенія Яценюка, де пропрацював 9 місяців. У 2015 році Дмитро вступив до лав Збройних Сил України, де служив близько року. Протягом цього часу Булатов захищав місто Щастя в Луганській області, де був поранений. За це чоловік отримав медаль "Захиснику Вітчизни".

Булатов був міністром молоді та спорту, фото з мережі

Булатов служив у зоні АТО, фото з мережі

Також певний час Дмитро був тренером у гірськолижній школі "Олені".

Де зараз Дмитро Булатов

До початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро працював у сфері консалтингу. Також був волонтером забігу "Гонка нації" та керівником проєкту "Містер Сандерс", який передбачає розвиток екотуризму й дитячих таборів.

Булатов почав бізнес з екотуризму, фото з його фейсбуку

Після 24 лютого 2022 року Дмитро мобілізувався у ЗСУ. Булатов служив у війську протягом 2,5 років. Він часто поширював на своїй сторінці у фейсбуці збори на армію та актуальні новини з фронту. Також Булатов періодично виступав на ветеранських заходах.

Булатов долучився до ЗСУ після вторгнення росіян, фото з його фейсбуку

Булатов виступає на ветеранських заходах, фото з його фейсбуку

У листопаді 2024 року Дмитро демобілізувався з армії. А через місяць у Булатова народилась четверта дитина. Зараз чоловік продовжує розвивати спільний з дружиною проєкт "Містер Сандерс".

Булатов став батьком вчетверте, фото з його фейсбуку

Булатов замається спільним бізнесом з дружиною, фото з його фейсбуку

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