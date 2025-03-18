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Собаку можна продати за мільйон: яка порода окупить квартиру

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Цуценята шпіців різних кольорів Новина оновлена 18 березня 2025, 11:26
Цуценята шпіців різних кольорів. Фото Колаж Телеграфу

Ціни різні, а цуценят багато

Якщо за найдорожчого кота України потрібно віддати майже 300 тисяч гривень, то найкоштовніші собаки перевершили цю ціну. В Білій Церкві на Київщині продають цуценят померанського шпіца. Ціни приголомшують — найдешевше цуценя коштує 9 тисяч доларів США, або ж 370 тисяч гривень.

В оголошенні на одному із маркетплейсів вказано, що це "гарні породні дітки від чудових пар". Є цуценята жіночої та чоловічої статі, їм 2,5 — 3 місяці і вони готові знайти "люблячих батьків". В оголошенні вказана ціна 14 тисяч доларів, що дорівнює 576 тисяч гривень за поточним курсом, однак є дорожчі екземпляри — в тексті перераховані ціни й у 23 тисячі доларів, що становить 946 тисяч гривень.

Оголошення про продаж померанського шпіца
Оголошення про продаж померанського шпіца
Оголошення про продаж померанського шпіца

Загальна вартість всіх цуценят на продаж, спираючись на дані оголошення, 87 тисяч доларів США або ж більше ніж 3,5 млн гривень. Цих грошей вистачить на непогану квартиру в Києві чи Львові або ж навіть дві у менших містах, наприклад Вінниці.

Цуценята померанського шпіца
Цуценята померанського шпіца

Проте, сподіваючись на прибутки, варто знати — шпіци потребують особливого догляду за шерстю. Їх потрібно не тільки регулярно вичісувати, а й купати. Вони потребують якісного харчування, регулярного чищення зубів та виховання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шпіців продають і набагато дешевше. Зазвичай ціна залежить від родоводу, здоров'я тварини.

Теги:
#Квартира #Домашні тварини #Домашні улюбленці #Шпіц