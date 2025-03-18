Собаку можна продати за мільйон: яка порода окупить квартиру

Ціни різні, а цуценят багато

Якщо за найдорожчого кота України потрібно віддати майже 300 тисяч гривень, то найкоштовніші собаки перевершили цю ціну. В Білій Церкві на Київщині продають цуценят померанського шпіца. Ціни приголомшують — найдешевше цуценя коштує 9 тисяч доларів США, або ж 370 тисяч гривень.

В оголошенні на одному із маркетплейсів вказано, що це "гарні породні дітки від чудових пар". Є цуценята жіночої та чоловічої статі, їм 2,5 — 3 місяці і вони готові знайти "люблячих батьків". В оголошенні вказана ціна 14 тисяч доларів, що дорівнює 576 тисяч гривень за поточним курсом, однак є дорожчі екземпляри — в тексті перераховані ціни й у 23 тисячі доларів, що становить 946 тисяч гривень.

Оголошення про продаж померанського шпіца

Загальна вартість всіх цуценят на продаж, спираючись на дані оголошення, 87 тисяч доларів США або ж більше ніж 3,5 млн гривень. Цих грошей вистачить на непогану квартиру в Києві чи Львові або ж навіть дві у менших містах, наприклад Вінниці.

Цуценята померанського шпіца

Проте, сподіваючись на прибутки, варто знати — шпіци потребують особливого догляду за шерстю. Їх потрібно не тільки регулярно вичісувати, а й купати. Вони потребують якісного харчування, регулярного чищення зубів та виховання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шпіців продають і набагато дешевше. Зазвичай ціна залежить від родоводу, здоров'я тварини.