Собаку можно продать за миллион: какая порода окупит квартиру
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Цены разные, а щенков много
Если за самого дорогого кота Украины нужно отдать почти 300 тысяч гривен, то самые дорогие собаки превзошли эту цену. В Белой Церкви Киевской области продают щенков померанского шпица. Цены ошеломляют — самый дешевый щенок стоит 9 тысяч долларов США, или же 370 тысяч гривен.
В объявлении на одном из маркетплейсов указано, что это "хорошие породные детки от замечательных пар". Есть щенки женского и мужского пола, им 2,5 — 3 месяца и они готовы найти "любящих родителей". В объявлении указана цена 14 тысяч долларов, что равняется 576 тысяч гривен по текущему курсу, однако есть более дорогие экземпляры — в тексте перечислены цены и в 23 тысячи долларов, что составляет 946 тысяч гривен.
Общая стоимость всех щенков на продажу, опираясь на данные объявления, 87 тысяч долларов США или же более 3,5 млн гривен. Этих денег хватит на неплохую квартиру в Киеве или Львове или даже две в меньших городах, например Виннице.
Однако, надеясь на прибыль стоит знать — шпицы нуждаются в особом уходе за шерстью. Их нужно не только регулярно вычесывать, но и купать. Они нуждаются в качественном питании, регулярной чистке зубов и воспитании.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что шпицев продают и гораздо дешевле. Обычно цена зависит от родословной, здоровья животного.