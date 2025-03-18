Собаку можно продать за миллион: какая порода окупит квартиру

Цены разные, а щенков много

Если за самого дорогого кота Украины нужно отдать почти 300 тысяч гривен, то самые дорогие собаки превзошли эту цену. В Белой Церкви Киевской области продают щенков померанского шпица. Цены ошеломляют — самый дешевый щенок стоит 9 тысяч долларов США, или же 370 тысяч гривен.

В объявлении на одном из маркетплейсов указано, что это "хорошие породные детки от замечательных пар". Есть щенки женского и мужского пола, им 2,5 — 3 месяца и они готовы найти "любящих родителей". В объявлении указана цена 14 тысяч долларов, что равняется 576 тысяч гривен по текущему курсу, однако есть более дорогие экземпляры — в тексте перечислены цены и в 23 тысячи долларов, что составляет 946 тысяч гривен.

Объявление о продаже померанского шпица

Общая стоимость всех щенков на продажу, опираясь на данные объявления, 87 тысяч долларов США или же более 3,5 млн гривен. Этих денег хватит на неплохую квартиру в Киеве или Львове или даже две в меньших городах, например Виннице.

Щенки померанского шпица

Однако, надеясь на прибыль стоит знать — шпицы нуждаются в особом уходе за шерстью. Их нужно не только регулярно вычесывать, но и купать. Они нуждаются в качественном питании, регулярной чистке зубов и воспитании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что шпицев продают и гораздо дешевле. Обычно цена зависит от родословной, здоровья животного.