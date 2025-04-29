Військова делегація КНДР вирушила до Росії: з чим це пов'язано

Делегацію очолить високоставлена особа

Військова делегація Північної Кореї (КНДР) вирушила до Росії, аби взяти участь у конференції. Напередодні обидві сторони визнали участь північнокорейських солдат у війні з Україною.

Про це пише турецьке інформаційне агенство Anadolu Ajansı. Зазначається, що делегацію очолив заступник директора Генерального політичного бюро Корейської народної армії Пак Йон Ір.

"Делегація Північної Кореї вирушила до Росії через день після того, як Пхеньян підтвердив свою участь у війні Москви проти Києва", — йдеться у матеріалі.

Військова делегація КНДР вирушила до Росії задля участі в 3-й Міжнародній "антифашистській конференції", яку проводить Кремль. Зазначається, що ця зустріч приурочена 80-річчю закінчення Другої світової війни, яку Москва називає "антифашистською війною".

Нагадаємо, що очільник Росії Володимир Путін, який пів року спростовував інформацію про участь у війні армії КНДР, нещодавно не просто підтвердив цей факт, він подякував військовим "за їх вклад у операцію". До того ж в КНДР вже визнали "свою допомогу" і обґрунтували це укладеною з Росією угодою. Там вважають залучення своїх військових не ескалацією, а "священною місією".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Путін визнав участь північнокорейської армії у війні і який йому з цього зиск.