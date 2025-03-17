"Як ніколи близькі до миру": у США розповіли, чого чекають від переговорів Трампа та Путіна

У США готові "натиснути" на Росію, якщо розмова піде не так, як очікувалося

У Вашингтоні переконані, що "підійшли як ніколи близько" до завершення війни Росії проти України. Багато що стане зрозумілим після завершення телефонної розмови президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Про це розповіла речник Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у понеділок. За її словами, у США не виключають застосування "важелів тиску" проти Москви, якщо розмова не виправдає очікування Трампа.

"Президент уже говорив про це, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно. Я б не почала випереджати президента в прийнятті такого серйозного рішення. США оприлюднять підсумки майбутньої розмови Трампа з Путіним відразу після його завершення", — сказала вона.

Вона також зазначила, що "сторони ніколи не були ближчими до миру в Україні, ніж зараз, і Трамп рішуче налаштований досягти цієї мети".

Левітт додала, що під час розмови також обговорюватиметься доля Запорізької АЕС. Вона зазначила, що всі питання, про які говоритиме Трамп, до цього обговорювалися з українською стороною.

Водночас вона не стала вдаватися в деталі, зазначивши, що "було б нерозумно випереджати завтрашню розмову".

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше підтвердив, що проведе розмову з Путіним 18 березня. За його словами, американська сторона хоче "побачити, чи зможе покласти край цій війні".