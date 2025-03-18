США готуються пожертвувати інтересами Києва? Що кажуть на Заході перед розмовою Трампа з Путіним

Телефонна розмова Путіна та Трампа запланована на 17:00 за Києвом

Трамп та Путін 18 березня проведуть телефонну розмову щодо 30-денного перемир'я. Президент США перед перемовинами з главою Росії заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України вже узгоджені.

"Телеграф" розповідає, що пишуть західні ЗМІ перед важливою розмовою Трампа та Путіна. Більшість видань налаштовані досить скептично, є побоювання що глава США спробує досягти зупинки вогню, жертвуючи інтересами України.

The Wall Street Journal пише, що Трамп покладає на цю розмову великі сподівання, плануючи переконати Путіна погодитися на припинення вогню. Проте глава Росії вимагатиме територіальних та інших поступок від України.

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Bloomberg вказує на заяву Трампа, що США та Росія вже обговорюють розподіл "активів", що є останньою ознакою, що він, можливо, готується пожертвувати інтересами Києва під час розмови з Путіним. Глава Кремля ухиляється від рішення щодо припинення вогню, адже хоче "виконання певних умов". Через це у критиків Трампа виникають побоювання, що він піти на поступки Путіну без згоди України.

"Найгіршим з погляду України було б, щоб Путін переконав Трампа, що російські претензії є законними та прийнятними, а потім чинити тиск на Україну, щоб вона їх прийняла", — сказала Енн Марі Дейлі, політичний дослідник Росії та військових питань RAND.

Вона додала, що оскільки основна мета Трампа — це просто припинення бойових дій, дуже ймовірно, що він буде тиснути на Україну. Трамп може вимагати від Києва поступитися територіями.

The New York Times пише, що Трамп уникає говорити про те, які частини української території можуть бути предметом торгу з Путіним. Проте адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що готова віддати під контроль РФ територію України, яку вже захопили її війська, тобто приблизно 20% території України. Але Київ побоюється, що Трамп може задовольнити інші бажання Путіна щодо частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт.

Нагадаємо, "Телеграф" попросив штучний інтелект оцінити ймовірність, що Путін погодиться на перемир’я. Також ШІ спрогнозував шанси на те, що РФ в разі досягнення домовленостей буде їх дотримуватися.