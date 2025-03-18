Трамп отдаст Путину Одесский порт? У Зеленского прокомментировали материал NYT

СМИ заявляло, что Киев якобы опасается удовлетворения Трампом желаний Путина — в том числе и передачи порта Одессы под власть РФ

В Офисе президента Украины нет информации о том, что контроль над критически важным портом Одессы и другими портами Черного моря является частью переговорного процесса по окончании боевых действий на территории нашей страны.

"Мы такого не слышали и обсуждать это не собираемся", - сказал источник "Телеграфа" в Офисе президента, комментируя резонансную публикацию The New York Times. В материале речь шла о якобы опасениях Киева относительно удовлетворения Трампом желаний Путина — в том числе и передачи порта Одессы под власть России.

Следует особо отметить, что материал был опубликован непосредственно перед разговором президентов США и России, который запланирован на вторник, 18 марта. В ходе телефонной беседы Дональд Трамп планирует обсудить с Путиным условия установления 30-дневного перемирия и ситуацию с постоянным миром в Украине.

Что известно об Одесском порту?

Одесский морской торговый порт является государственным предприятием и одним из самых крупных украинских морских портов. Имеет годовую пропускную способность до 50 млн. тонн (по 25 млн. тонн на сухие и жидкостные грузы).

Одесский морской порт

Был сильно поврежден из-за ракетной атаки армии РФ 25 сентября 2023 года, но продолжает работать. Является первым портом, через который во время полномасштабной агрессии России заработал "зерновой коридор" — 1 августа 2022 года его покинуло судно RAZONI с 26 тыс. тонн зерна на борту.

Сохранение доступа к Черному морю является важным моментом для будущего Украины.

Переговоры Трампа и Путина

Добавим, что журналисты NYT также писали, что администрация Белого дома якобы четко демонстрирует, что готова отдать под контроль РФ уже оккупированные земли, то есть почти 20% территории Украины. Кроме этого, они уточнили, что президент США Дональд Трамп избегает говорить, какие именно украинские регионы могут стать "предметом торга" в переговорах с Владимиром Путиным относительно завершения войны. Отметим, что готовность к заморозке по линии фронта демонстрирует и Офис президента Украины.

Между тем, другие иностранные медиа также готовятся к телефонному разговору между Трампом и Путиным 18 марта. В частности, Bloomberg пишет, что Россия может обсуждать с США распределение активов. Это, по мнению медийщиков, указывает на готовность Трампа "пожертвовать интересами Киева".