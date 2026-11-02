Забудьте про плитку: 3 способи оформити ванну кімнату по-новому

Які покриття зроблять ванну кімнату сучасною та стильною

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Уявіть ванну, де погляд не чіпляється за сітку затирочних швів, а стіни нагадують суцільний камінь або гладкий бетон. Так облаштувати інтер’єр можна й без керамічної плитки. Та чи однаково просто це зробити?

Замість плитки обирають мікроцемент, великі водонепроникні панелі або таделакт. Кожен матеріал має свою фактуру, особливості монтажу й вимоги до захисту від води та догляду. "Телеграф" розповідає, чим відрізняються ці варіанти й що врахувати перед ремонтом.

Мікроцемент – гладка поверхня з мінімумом швів

Мікроцемент – тонке декоративне покриття на основі цементу, полімерів і мінеральних добавок. Ним оздоблюють стіни, підлогу й душову зону. На вигляд поверхня нагадує гладкий бетон, але відтінки й текстури можуть бути різними.

Головна перевага такого оздоблення – мінімум швів і сучасний вигляд. Якщо правильно підготувати поверхню, мікроцемент можна наносити поверх старої плитки й оновити інтер’єр без демонтажу.

Такий ремонт вимагає високої якості робіт. У ванній потрібні належна гідроізоляція, захисне покриття та досвідчений майстер. Підготовка основи – частина технології, від якої залежить результат.

Бежевий мікроцемент

Темно-сірий мікроцемент

Водонепроникні панелі – швидке оздоблення великими листами

Панелі для ванної виготовляють із композитних матеріалів, ПВХ або спеціально обробленої деревної основи. Великі листи монтують на стіни, зокрема в душових. Вони можуть імітувати мармур, камінь, дерево або бетон.

Панелі можна швидко монтувати, за ними простіше доглядати, а традиційних затирочних швів немає.

Встановлення панелей

Стики між листами все одно залишаються – їх потрібно правильно герметизувати. Під час монтажу особливої уваги потребують з’єднання панелей у місцях контакту з водою.

Імітація мармуру

Таделакт – вапняне покриття з ефектом кам’яних стін

Таделакт – традиційна марокканська штукатурка на основі вапна. Після спеціальної обробки й полірування вона відштовхує воду та нагадує гладкий камінь.

Таделакт вирізняється фактурою, не має звичайних плиткових швів і підходить для оздоблення округлих форм. Та працювати з ним складно: результат значною мірою залежить від кваліфікації майстра. Покриття потребує ретельного догляду.

У вологих зонах мильну обробку потрібно поновлювати кожні 1–2 місяці. Таделакт очищують водою з невеликою кількістю марсельського або корфуського мила та м’якою губкою. Після душу стіни рекомендують витирати м’якою тканиною, щоб поверхня повністю висихала щодня.

Сіра ванна кімната

Бежева ванна кімната

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