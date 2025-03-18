ВСУ отводят войска на одном из участков фронта в Донецкой области: Наев назвал причины

Главная цель – сохранение жизней украинских защитников

Армия Украины отходит на одном из участков фронта в Донецкой области. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону.

Об этом сообщает генерал-лейтенант Сергей Наев. Он второй месяц возглавляет тактическую группу, воюющую на одном из направлений в Донецкой области.

Генерал отметил, что главной миссией является сохранение жизней украинских защитников.

В связи с этим на одном из участков фронта было принято решение об отступлении сил и средств с невыгодных позиций.

"Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы можем действовать эффективнее", — пояснил Наев.

За последний месяц благодаря слаженным действиям разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты, было уничтожено более 30 единиц российской бронетехники и более 2000 вражеских солдат.

По словам командующего, это значительно снизило интенсивность атак противника на данной линии.

Какой группой командует Сергей Наев

В феврале 2025 года СМИ сообщили о том, что генерал Наев стал командиром тактической группы "Великая Новоселка". Сам чиновник сообщил о "прибытии на место выполнения боевых задач" 13 февраля.

Стоит добавить, что Великая Новоселка – один из ключевых участков фронта в Донецкой области. Она расположена на Времивском выступлении, которое имеет стратегическое значение для обеих сторон из-за своего расположения на границе Запорожской и Донецкой областей.

Карта DeepState Великой Новоселки

Ситуация на фронте сейчас

В Генштабе ВСУ написали, что на Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях за 17 марта Силы обороны отбили 93 атаки российской армии.

Потери противника за прошедшие сутки составили 1560 солдат.

Демонстрируем ниже карту боевых действий в Донецкой области по состоянию на утро 18 марта:

Карта боевых действий, фото: Генштаб. Карта боевых действий, фото: Генштаб. Карта боевых действий, фото: Генштаб. Карта боевых действий, фото: Генштаб.

Такова сегодня передовая Донецкой области в горячих точках:

Карта боевых действий, фото: DeepState. Карта боевых действий, фото: DeepState. Карта боевых действий, фото: DeepState. Карта боевых действий, фото: DeepState. 24 канал

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