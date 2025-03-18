ВСУ отводят войска на одном из участков фронта в Донецкой области: Наев назвал причины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Главная цель – сохранение жизней украинских защитников
Армия Украины отходит на одном из участков фронта в Донецкой области. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону.
Об этом сообщает генерал-лейтенант Сергей Наев. Он второй месяц возглавляет тактическую группу, воюющую на одном из направлений в Донецкой области.
Генерал отметил, что главной миссией является сохранение жизней украинских защитников.
В связи с этим на одном из участков фронта было принято решение об отступлении сил и средств с невыгодных позиций.
"Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы можем действовать эффективнее", — пояснил Наев.
За последний месяц благодаря слаженным действиям разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты, было уничтожено более 30 единиц российской бронетехники и более 2000 вражеских солдат.
По словам командующего, это значительно снизило интенсивность атак противника на данной линии.
Какой группой командует Сергей Наев
В феврале 2025 года СМИ сообщили о том, что генерал Наев стал командиром тактической группы "Великая Новоселка". Сам чиновник сообщил о "прибытии на место выполнения боевых задач" 13 февраля.
Стоит добавить, что Великая Новоселка – один из ключевых участков фронта в Донецкой области. Она расположена на Времивском выступлении, которое имеет стратегическое значение для обеих сторон из-за своего расположения на границе Запорожской и Донецкой областей.
Ситуация на фронте сейчас
В Генштабе ВСУ написали, что на Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях за 17 марта Силы обороны отбили 93 атаки российской армии.
Потери противника за прошедшие сутки составили 1560 солдат.
Демонстрируем ниже карту боевых действий в Донецкой области по состоянию на утро 18 марта:
Такова сегодня передовая Донецкой области в горячих точках:
Ранее "Телеграф" сообщал, что партизан Владимир Жемчугов раскрыл неожиданные детали оккупации Донбасса. Кроме того, он рассказал, что сейчас представляет собой патриотическое подполье, какие операции выполняет и откуда в СБУ берутся "крысы".