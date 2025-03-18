Одиозного судью Киева, подозреваемого в попытке захвата власти, уволили

Он может быть причастен к схеме установления пророссийских властей в Киеве

Судью Окружного административного суда Киева Павла Вовка уволили. Высший совет правосудия 18 марта принял соответствующее решение.

Причиной стало "совершение существенного дисциплинарного проступка", как сообщает сама ВРП.

Решение приняли на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, ранее рекомендовавшей применить к судье дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Сам Павел Вовк пока не прокомментировал свое увольнение.

Еще в ноябре прошлого года судья был отстранен от должности до принятия окончательного решения по его делу.

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В 2022 году Окружной административный суд Киева под руководством Вовка должен был принять решение в пользу Виктора Януковича, что могло способствовать установлению пророссийских властей в Украине.

Павла Вовка и еще 11 человек подозревают в создании преступной организации, целью которой было захват государственной власти через контроль над ключевыми судебными органами – ВККСУ и ВРП.

Ранее Телеграф также писал, что одиозный киевский судья отреагировал на санкции, введенные против него США.