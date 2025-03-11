Українця затримали у Латвії за підозрою у шпигунстві: що він накоїв

Спецслужби вважають, що вони стежили за критичною інфраструктурою

У Латвії затримали естонського фотографа Маттіаса Рікка та українця. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляють видання Delfi та LETA. Зазначається, що ім’я громадянина України наразі не було розкрито, проте голова відділу зв’язків із громадськістю міністерства закордонних справ Естонії Міхкел Тамм уже підтвердив затримання.

Спочатку про затримання фотографа Рікка написав один із користувачів тематичного сайту Baltic trains picture gallery. Рікка публікував свої роботи на цьому ресурсі.

"Наш друг Маттіас Рікка з 24 лютого перебуває в ризькій в’язниці за підозрою у шпигунстві... Ми всі знаємо, що це нісенітниця, і він став жертвою параної латвійських силових структур", — писав автор повідомлення.

Матіас Рікка

У службі державної безпеки Латвії підтвердили LETA, що громадян Естонії та України було затримано у третю річницю початку повномасштабної російсько-української війни. Обох відправили під арешт. Їх звинувачують у збиранні секретної інформації з метою передачі іноземній державі.

У затриманих вилучили: п’ять мобільних телефонів, чотири дрони, два фотоапарати, одну флешку та лісову камеру. За версією латвійської спецслужби камеру підозрювані встановили для спостереження за об’єктом критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що обох фігурантів уже затримували в Естонії через дрони біля критично важливих об’єктів інфраструктури, а одному з них минулого року оголошували попередження про заборону фільмування таких об’єктів у Латвії без спеціального дозволу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні між Польщею та Україною було затримано 35-річну українку, яку було засуджено за торгівлю органами.