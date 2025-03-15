Заступник голови Нацполіції назвав основні версії вбивства Ганула

Імовірного вбивцю активіста вже затримали

Дем’яна Ганула було вбито 14 березня в Одесі. Наразі правоохоронці розглядають три основні версії вбивства відомого проукраїнського активіста.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону. За його словами, слідчі не виключають "російський слід" у цій справі.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом навмисного замовного вбивства Дем’яна Ганула, а в Нацполіції порушили кримінальне провадження за цим фактом.

Наразі слідчі розглядають три основні версії. За словами заступника голови Нацполіції України Андрія Нєбитова, насамперед це версія замовного вбивства, яке було скоєно у зв’язку з професійною та громадською діяльністю вбитого. Крім цього, він озвучив і ще дві версії, які знаходяться в "розробці".

"Також розглядаємо версію, не виключаємо, що скоєно це вбивство у зв’язку з особистою неприязнью. Крім цього, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", — сказав Нєбитов.

Що відомо про вбивство активіста Дем’яна Ганула

У п’ятницю, 14 березня, у центрі Одеси було застрелено відомого активіста Дем’яна Ганула. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що бере "під особистий контроль розслідування розкриття цього злочину".

Блогери та активісти відреагували на зухвалий злочин в Одесі. Кожен із них прокоментував подію.

Слід додати, що раніше одеський активіст Дем’ян Ганул просив СБУ про захист. У своєму Telegram він писав, що побоюється замаху на себе чи своїх близьких

За словами активіста, після останніх акцій із захисту честі військових він почав отримувати погрози. Більше того, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних та призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

Підозрюваного у вбивстві Ганула було затримано зі зброєю. Місцеві паблики пишуть, що чоловікові 52 роки і він мешканець Кіровоградської області, звідки й сам Ганул.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про активіста Дем’яна Ганула, якого вбили в Одесі.