ЗСУ вийшли із Суджі. Що зараз відбувається у Курській області (карта)

За останню добу на Курському напрямку сталося 19 зіткнень

Українські війська могли вийти із Суджі Курської області, де протягом багатьох місяців проводилася операція. Хоча офіційних заяв про це немає, нові карти від Генштабу побічно підтверджують цю інформацію.

На картах боїв, які з’явилися у пресслужбі ГШ від 15 та 16 березня, можна зауважити, що Суджа вже не перебуває під контролем українських військових.

Зазначається, що за останню добу на Курському напрямку сталося 19 зіткнень. Противник завдав 34 авіаударів, скинувши 63 керовані бомби. Крім того, було здійснено 243 артилерійські обстріли, п’ять з яких — з реактивних систем залпового вогню.

При цьому український аналітичний OSINT-проект DeepState увечері 15 березня написав, що ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбовку. На відповідних картах видно, що ці території під контролем росіян.

Що відомо про операцію в Курській області

Сили оборони України розпочали операцію в Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області, проте внаслідок російських контратак частину території було втрачено.

З початку Курської операції (з 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. З них: безповоротні – понад 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Також уражено чи знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два вертольоти, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки та майже півтори тисячі дронів.

Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області та внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований.

У березні російські війська зуміли досягти успіхів у просуванні в Курській області. В Інституті вивчення війни вважають, що саме рішення Білого дому щодо припинення обміну розвідданими з Україною могло мати руйнівні наслідки для українських захисників.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що відбувається у Курській області.