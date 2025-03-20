У Росії накинулися на друга України, який розкритикував хокейний матч Путіна та Трампа

Ексспортсмен активно підтримує Україну

Колишній хокейний воротар, олімпійський чемпіон, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа, який під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним погодився провести хокейний поєдинок між представниками Національної хокейної ліги (НХЛ) та Континентальної хокейної ліги (КХЛ). Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Світлана Журова звинуватила Гашека в тому, що він працює "на замовлення".

Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.kz. За її словами, Гашек постійно каже, щось погане про Росію.

"Не розумію, навіщо Гашек приплітає спорт. Але він уже не зупиниться у своїй жовчі до нас. Він же постійно каже щось погане, виливає негатив, як тільки з’являється позитивний інформаційний привід про російський спорт.

Матч між НХЛ та КХЛ буде справді великою подією не лише у хокеї, а й загалом у світі. Це буде приводом зблизити наші країни та кроком уперед для повернення російських спортсменів.

Зрозуміло, Гашек відразу пожвавився і відразу перетворив на негатив миротворчий матч між НХЛ та КХЛ. Думаю, він на замовлення все це пише”, – заявила Журова.

Раніше Гашек жорстко розкритикував Трампа.

"Зловживання співгромадянами (в цьому випадку американськими хокеїстами, які в основному грають у НХЛ) для виправдання страшних злочинів, в яких було вбито і покалічено щонайменше багато сотень тисяч людей, можна вважати не лише державною зрадою, а й злочином з боку американського президента Дональда Трампа.

Це ставить американського президента в один ряд із найбільшим злочинцем сучасності Путіним, якого треба судити за гірші злочини, включаючи геноцид українських дітей ”, — написав Гашек у соцмережі Х.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "російського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.