Один допоміг відмовитись від ядерки, а інший виступав проти незалежності: що відомо про візити президентів США до України

Рекордсмен візитів до України — Джо Байден — він приїздив до нашої країни шість разів

За період незалежності, Україна не раз приймала лідерів потужної країни — США. Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Джо Байден приїздили до Києва, щоб зміцнити зв’язки та висловити солідарність. Однак теперішній лідер Штатів Дональд Трамп, попри запрошення Володимира Зеленського, не був в Україні.

Кожен із цих візитів мав важливе значення для розвитку українсько-американських відносин. "Телеграф" вирішив пригадати, якими були візити до України президентів США.

Джордж Буш-старший

Перший президент США, який приїхав до України, був Джордж Буш-старший. Це відбулося у серпні 1991 року — за три тижні до проголошення незалежності нашої країни. Тоді лідер США не висловив підтримку українським прагненням самостійності. Натомість він підтримав радянського лідера Михайла Горбачова та ідею збереження СРСР.

У своїй промові він застерігав українців від "суїцидального націоналізму". Буш-старший навіть відмовився зустрічатися з прихильниками незалежності, чим викликав хвилю критики як в Україні, так і у США.

Білл Клінтон

Білл Клінтон відвідував Україну тричі. Перший його приїзд відбувся 14 січня 1994 року. Тоді він зробив коротку зупинку, дорогою до Москви. В аеропорту "Бориспіль" американського лідера зустрів президент Кравчук, а тоді вони двоє вирушили до столиці РФ.

Тоді у Москві було підписано угоду про повне ядерне роззброєння України з Борисом Єльциним. Київ відмовився від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії територіальної цілісності та безпеки. Це стало передумовою для підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року, за яким Україна офіційно відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародні гарантії.

Перший офіційний візит Клінтона відбувся 11 травня 1995 року. Тоді його запросив Леонід Кучма. Цей момент був історичним, адже вперше президент США відвідав Київ у рамках офіційної державної зустрічі.

Наступний візит Білла Клінтона відбувся 5 червня 2000 року. Тоді обговорювалися питання закриття Чорнобильської АЕС. Лідер США виступив на Михайлівській площі і наголосив, що Україна має бути сильною демократичною державою та стратегічним партнером США. Він навіть процитував Тараса Шевченка та завершив свою промову словами: "Слава Україні!", чим викликав овації присутніх.

Джордж Буш-молодший

43-й президент США відвідав Київ 31 березня 2008 року. Він провів зустрічі з президентом Ющенком та прем’єр-міністеркою Тимошенко. Джордж Буш-молодший підтвердив підтримку євроатлантичного курсу України та наголосив, що питання її вступу до НАТО не стане предметом компромісу з Росією. Буш заявив, що Україна заслуговує на дорожню карту до членства в Альянсі.

Барак Обама

Хоча Барак Обама під час свого президентства (2009-2017) жодного разу не відвідував Україну, він приїздив до Києва у 2005 році, коли ще був сенатором США. Цей візит відбувся у рамках його міжнародної діяльності як члена Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Цей візит запам’ятався не лише офіційними зустрічами, а й непорозумінням в аеропорту Донецька. Під час вильоту з міста Обаму та Лугара затримали українські прикордонники – їхній літак кілька годин не випускали, а делегацію допитували. Це спричинило дипломатичний скандал, після якого офіційний Київ змушений був вибачитися перед американськими сенаторами.

Джо Байден

Джо Байден – один із небагатьох американських політиків, які регулярно відвідували Україну ще до свого президентства. Як віцепрезидент США (2009-2017) він шість разів приїздив до Києва, підтримуючи демократичні реформи, боротьбу з корупцією та євроатлантичний курс України. А вже під час свого президентства здійснив історичний візит у 2023 році під час повномасштабної війни.

У лютому 2023 Байден провів переговори із Володимиром Зеленським, а також відвідав Михайлівський собор, вшанувавши пам’ять загиблих українських воїнів. Метою візиту було: оголошення нового пакета військової допомоги на 500 мільйонів доларів; підтвердження непохитної підтримки України у боротьбі проти російської агресії; послання до Кремля про єдність Заходу в протистоянні РФ.

А що ж Трамп?

45-й президент США Дональд Трамп під час своєї першої каденції (2017-2021) так і не відвідав Україну. Попри те, що саме в цей період Вашингтон вперше почав постачати летальну зброю для ЗСУ, сам Трамп не демонстрував особливого ентузіазму щодо підтримки України. Він неохоче приймав у Білому домі Петра Порошенка, а його загальне ставлення до українського питання залишалося прохолодним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели переговори по телефону. Ми поділилися усіма відомими деталями.