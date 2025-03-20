Українська чиновниця під час війни "чілить" на курорті у Франції: розповідаємо, що там і по чому (фото)

Керує Запоріжжям… з французького курорту: новий вояж очільниці міськради

Виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко перебуває у французькому місті Бельфор із 14 березня. За інформацією Запорізької міськради, поїздка триватиме 9 днів – до 22 березня.

Як повідомляє інформаційний портал "ЗаБор", візит має офіційний характер та спрямований на покращення міжнародного співробітництва й зміцнення партнерських відносин між муніципалітетами Запоріжжя та Бельфора.

У міськраді наголошують, що бюджетні витрати на поїздку мінімальні. Кажуть, що французька сторона взяла на себе оплату проживання, харчування та транспортні витрати в Бельфорі. Страхування, добові та переліт Регіна Харченко оплачує власним коштом.

Варто зазначити, що торік у вересні очільниця міськради вже відвідувала Париж. Те відрядження тривало 10 днів і коштувало міському бюджету 20 тисяч гривень. Того ж місяця Харченко на 20 днів виїжджала до США, що обійшлося місту в 1,5 тисячі доларів.

Бельфор – місто на сході Франції з населенням близько 45 тисяч осіб, розташоване за 360 км від Парижа і є адміністративним центром департаменту Територія Бельфор.

Бельфор

Бельфор

Бельфор

Згідно з порталом Booking, номер в хостелі у місті Бельфор можна зняти за 48 євро.

Найдорожчим готельним номером в Бельфорі є номер за 207 євро, і це доволі скромні апартаменти з трьома спальнями.

А харчування в Бельфорі влетить туристам у копієчку. Мінімальна вартість обіду в ресторані середньої цінової категорії складе приблизно 19,50€ (найдешевша основна страва) + 9,50€ (найдешевший десерт) = 29€ на особу.

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