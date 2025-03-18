Путін пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін

Путін вже нібито дав розпорядження військовим

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію Дональда Трампа щодо тимчасової взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Зазначається, що ця домовленість буде діяти протягом 30 днів.

Про це повідомили в Кремлі. За даними російської сторони, Путін вже "дав відповідне розпорядження військовим".

Крім того, у РФ заявили, що президенти США та РФ обговорили "нормалізацію двосторонніх відносин у світлі загальної відповідальності за стабільність у світі".

Також Путін заявив, що 19 березня має відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією за формулою 175 на 175 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що розмова Путіна і Трампа є найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів США та РФ. За даними Reuters, вона тривала майже 2,5 години. Представники Білого дому сказали, що рух до миру почнеться з "енергетичного та інфраструктурного припинення вогню", а також переговорів щодо припинення вогню у морі та шляхів його реалізації. Далі йде повне припинення вогню та повний мир. Ці переговори почнуться "негайно" на Близькому Сході.