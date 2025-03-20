Casino.ua уклало партнерську угоду зі студією SPRIBE

Casino.ua оголосило про початок співпраці зі студією SPRIBE, відомою інноваційними рішеннями, що вже здобули популярність на українському та європейському ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Casino.ua.

Зазначається, що угода є важливим кроком у реалізації стратегії Casino.ua щодо розширення асортименту та покращення користувацького досвіду.

"Ми прагнемо співпрацювати з найкращими розробниками, щоб пропонувати унікальні рішення та якісний контент", – зазначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Як повідомлялося, раніше Casino.ua оголосило про укладення партнерської угоди зі студією розробки Galaxsys.