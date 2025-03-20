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Casino.ua уклало партнерську угоду зі студією SPRIBE

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Casino.ua уклало партнерську угоду зі студією SPRIBE Новина оновлена 20 березня 2025, 18:15

Casino.ua оголосило про початок співпраці зі студією SPRIBE, відомою інноваційними рішеннями, що вже здобули популярність на українському та європейському ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Casino.ua.

Зазначається, що угода є важливим кроком у реалізації стратегії Casino.ua щодо розширення асортименту та покращення користувацького досвіду.

"Ми прагнемо співпрацювати з найкращими розробниками, щоб пропонувати унікальні рішення та якісний контент", – зазначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Як повідомлялося, раніше Casino.ua оголосило про укладення партнерської угоди зі студією розробки Galaxsys.

Теги:
#Угода #Партнерство #Casino.ua