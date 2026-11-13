Негайно приберіть цю річ з машини: нічні морози виведуть її з ладу

Заряджання охолодженого пристрою загрожує перегрівом і ризиком займання

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З настанням холодів водіям рекомендують не залишати в автомобілях електронні сигарети. Низькі температури можуть негативно впливати на акумулятори пристроїв, а також спричиняти проблеми з рідиною для заправки.

Порада особливо актуальна на тлі прогнозованого похолодання в Україні: після аномального потепління до +18 градусів температура повітря різко знизиться. Більше читайте у матеріалі: Аномальні +18, а потім заморозки: Україну накриє потужна хвиля контрастної погоди

Чому не варто залишати електронну сигарету в машині

Як пише британське видання The Mirror, із настанням холодів водіям радять не залишати електронні сигарети в автомобілях на ніч. Низькі температури можуть негативно впливати на роботу пристроїв та їхніх акумуляторів.

Про це розповіла докторка Марина Мерфі, керівниця зовнішніх і наукових зв'язків компанії Northerner. За її словами, холод може призвести до замерзання акумулятора, загусання рідини для електронних сигарет та порушення роботи пристрою.

Через перепади температур резервуар електронної сигарети може тріснути або протікати Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Крім того, через перепади температур резервуар із рідиною може тріснути або почати протікати. Фахівчиня радить перед заряджанням дати пристрою нагрітися до кімнатної температури.

Коли в Україні різко похолодає

Після короткочасного потепління в Україні очікується зниження температури.

Якщо 13–14 листопада в окремих регіонах повітря прогріється до +18 градусів, то вже з 15 листопада погодні умови зміняться. Уночі температура опускатиметься до -4 градусів, а вдень становитиме +3…+9 градусів.

В Україні встановиться суха погода завдяки розвитку антициклону. Опади тимчасово припиняться, однак така ситуація триватиме недовго.

Уже 19–20 листопада дощі знову охоплять територію країни. Разом із проходженням холодного фронту посилиться вітер, який змінить напрямок на північно-західний.

Як повідомляв "Телеграф", у 2023 році показник популярності електронних сигарет серед підлітків віком 13–15 років становив 19,6%.