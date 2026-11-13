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В Україні створили протибалістичні панелі. Від чого захищають та скільки коштують (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Захисні панелі здатні зупиняти уламки скла, бетону й металу Новина оновлена 13 листопада 2026, 11:49
Захисні панелі здатні зупиняти уламки скла, бетону й металу. Фото Колаж ("Телеграф")

Систему розраховано на квартири, офіси, лікарні та інші приміщення зі склінням

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Українські розробники створили протиуламкові балістичні панелі у формі штори. Вони захищають приміщення, де технічно неможливо змонтувати зовнішні захисні ролети.

Як влаштовані панелі

Систему офіційно представили 5 листопада 2026 року на Українському інвестиційно-будівельному конгресі. Як повідомили розробники агентству "Інтерфакс-Україна", конструкція Bronel складається з бронепанелі у чохлі з негорючої тканини, яку встановлюють на стандартний карниз перед вікном чи скляними дверима.

Схема розташування вікна, захисної панелі BRONEL, декоративної штори та меблів у приміщенні
Захисну панель Bronel можна розмістити між вікном і декоративною шторою

Від чого захищає Bronel

За даними розробників, панелі пройшли випробування за стандартом НАТО STANAG 2920 у Національному університеті оборони України та отримали відповідні сертифікати Міноборони. Конструкція здатна зупиняти уламки скла, бетону й металу на швидкості до 479 м/с.

Візуалізація багатошарової панелі, що затримує уламки бетону, цегли, металу та скла
Розробники заявляють про захист від уламків скла, бетону та металу

"Ми не створюємо ілюзій заміни повноцінних укриттів, але даємо можливість зберегти простір і життя у вразливий момент", – наголосив керівник напряму розвитку бізнесу проєкту Bronel Артем Гензель.

Скільки коштують панелі

Є можливість обирати з двох видів панелей, BRONEL BASIC – 770 євро (близько 38 815 грн) за панель, BRONEL TEXTILE – 970 євро (48 900 за панель). Для BASIC використовують високоміцну зносостійку тканину Oxford, стійку до вологого прибирання та дезінфекції. Для TEXTILE пропонують преміальні текстильні фактури з індивідуальним добором відтінків, текстур і щільності тканини під інтер’єр.

Презентація BRONEL BASIC і BRONEL TEXTILE з описами тканин та цінами 770 і 970 євро за панель
Вартість Bronel відрізняється залежно від варіанта текстильного оздоблення

На фото видно, що панелі вузькі. Навіть для невеликого вікна знадобиться кілька штук.

Нагадаємо, Україна відчує полегшення з постачанням ракет для Patriot щонайменше через рік, коли надійдуть партії європейського виробництва. "Телеграф" розбирався, де шукати захист від російської балістики на тлі дефіциту перехоплювачів.

Теги:
#Вікна #Панелі #Захист #балістика