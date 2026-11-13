В Україні створили протибалістичні панелі. Від чого захищають та скільки коштують (фото і відео)

Систему розраховано на квартири, офіси, лікарні та інші приміщення зі склінням

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Українські розробники створили протиуламкові балістичні панелі у формі штори. Вони захищають приміщення, де технічно неможливо змонтувати зовнішні захисні ролети.

Як влаштовані панелі

Систему офіційно представили 5 листопада 2026 року на Українському інвестиційно-будівельному конгресі. Як повідомили розробники агентству "Інтерфакс-Україна", конструкція Bronel складається з бронепанелі у чохлі з негорючої тканини, яку встановлюють на стандартний карниз перед вікном чи скляними дверима.

Захисну панель Bronel можна розмістити між вікном і декоративною шторою

Від чого захищає Bronel

За даними розробників, панелі пройшли випробування за стандартом НАТО STANAG 2920 у Національному університеті оборони України та отримали відповідні сертифікати Міноборони. Конструкція здатна зупиняти уламки скла, бетону й металу на швидкості до 479 м/с.

Розробники заявляють про захист від уламків скла, бетону та металу

"Ми не створюємо ілюзій заміни повноцінних укриттів, але даємо можливість зберегти простір і життя у вразливий момент", – наголосив керівник напряму розвитку бізнесу проєкту Bronel Артем Гензель.

Скільки коштують панелі

Є можливість обирати з двох видів панелей, BRONEL BASIC – 770 євро (близько 38 815 грн) за панель, BRONEL TEXTILE – 970 євро (48 900 за панель). Для BASIC використовують високоміцну зносостійку тканину Oxford, стійку до вологого прибирання та дезінфекції. Для TEXTILE пропонують преміальні текстильні фактури з індивідуальним добором відтінків, текстур і щільності тканини під інтер’єр.

Вартість Bronel відрізняється залежно від варіанта текстильного оздоблення

На фото видно, що панелі вузькі. Навіть для невеликого вікна знадобиться кілька штук.

Нагадаємо, Україна відчує полегшення з постачанням ракет для Patriot щонайменше через рік, коли надійдуть партії європейського виробництва. "Телеграф" розбирався, де шукати захист від російської балістики на тлі дефіциту перехоплювачів.