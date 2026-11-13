Названа ідеальна температура: як налаштувати котел, щоб менше платити за газ

Для радіаторів, теплої підлоги та накопичувального бака потрібні різні налаштування

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Коли потрібно економити газ, але не хочеться сидіти в холоді, температуру котла варто добирати за погодою. Для зимового піку орієнтиром може бути 60 °C, а за м’якшої погоди температура може бути і на 10 градусів нижчою.

Фахівці радять для конденсаційних комбінованих котлів тримати температуру:

Зима - 60°C

Рання весна та пізня осінь - 55°C

Середина весни та середина осені - 50°C.

Яка температура справді потрібна радіаторам і теплій підлозі

За відносно теплої погоди для радіаторного опалення із сучасним конденсаційним котлом тривалий час може вистачати 50 °C. Коли починаються морози, температуру подачі води радять підвищувати поступово, орієнтуючись на те, чи достатньо прогріваються кімнати. Встановлювати максимальне значення без потреби не рекомендують. Зауважимо, при температурі вище 60 °C конденсація припиняється.

Для теплої підлоги потрібен нижчий нагрів теплоносія – приблизно 30–40 °C. Важлива умова такого режиму – правильно підключена й налаштована система.

Як зниження температури котла допоможе економити

Лабораторний експеримент і моделювання показали: зниження температури подачі води з 80 °C до 60 °C може скоротити загальне споживання газу в домогосподарстві на 8–9%.

Налаштування опалення добирають за типом котла та погодою надворі

Як коригувати нагрівання та налаштувати бак гарячої води

Починати налаштування варто з режиму, рекомендованого виробником котла. Одразу виставляти найнижчу температуру не радять: змінювати її краще поступово й після цього оцінювати відчуття тепла в кімнатах. Якщо вдома холодно, подачу трохи підвищують; коли приміщення перегріваються – знижують.

Експерт з енергетики Джордж Пенні застерігав, що тривале зниження температури в будинку нижче 16 °C може сприяти утворенню вогкості.

Накопичувальний бак гарячої води має окремі вимоги до нагрівання. Тут враховують рекомендації виробника та правила захисту від бактерій Legionella. Температурний орієнтир для такого бака – мінімум 60 °C.

Як повідомляв "Телеграф", у дослідженні Salford Energy House при Університеті Солфорда зниження температури води в конденсаційному котлі з 70 °C приблизно до 55 °C скоротило споживання газу на опалення на 12%. За нижчого налаштування – близько 48 °C – скорочення становило 19%, хоча результат також залежав від утеплення будинку, розміру радіаторів і погоди.