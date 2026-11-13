Не тільки вовки та ведмеді: які ще хижаки загрожують українцям та худобі

Тварин фіксують на Волині, Львівщині, Закарпатті та інших територіях, де раніше їх майже не зустрічали

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На Волині поширюються шакали: за 2026 рік мисливці вполювали 11 таких тварин. Вид розширює ареал із півдня України на центральні, західні та північні території, де може загрожувати свійській птиці й молодняку худоби.

Співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко розповів "Телеграфу", що шакали можуть загрожувати домашнім тваринам та улюбленцям.

Вони живуть зграями, витісняють інших м'ясоїдних з ареалу, не бояться людей і можуть нападати на курей, кролів, малих копитних (овець, свиней, кіз) та навіть домашніх котів. Крім того, хижаки нищать гнізда з пташенятами. Водночас для людей вони можуть бути небезпечні через здатність переносити сказ.

Невибагливість до їжі допомагає шакалам освоювати нові території Джерело: Вікіпедія

Як виглядають шакали та як відрізнити від вовків

Золотистий шакал або звичайний (Canis aureus) – представник родини псових, близький родич вовка, лисиці та домашнього собаки. Переважно він активний у сутінках і вночі, живе парами або невеликими сімейними групами. Для спілкування використовує характерне виття та гавкіт.

Коротший за вовчий хвіст із чорною китицею – одна з ознак шакала

Це всеїдний хижак: їсть гризунів, зайців, птахів, плазунів, комах і падаль, а також плоди та ягоди. Невибагливість до їжі допомагає йому освоювати нові території – від лісів і чагарників до сільськогосподарських угідь та околиць поселень.

"У нього руді, високі й тонкі ноги. Хвіст пухнастий, як у вовка, але набагато коротший і закінчується чорною китицею", – розповів "Телеграфу" Микола Роженко, уточнивши, що шакал важить приблизно 15 кг.

Від південних областей до заходу й Полісся

Перші сучасні підтверджені зустрічі із шакалами в Україні датуються кінцем 1990-х років. Із південних регіонів вид поширився на центр країни, захід і Полісся. Хижаків фіксують на Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Волині та Київщині.

Поширенню виду сприяли потепління та зменшення конкуренції з вовками. Інший чинник – нові місця проживання після осушення Каховського водосховища: зарості очерету, чагарники й луки створили сприятливі умови для хижаків.

Кількість шакалів стрімко росте. У 2024 році на Вінниччині, Кіровоградщині та Черкащині разом нарахували 14 шакалів, а у 2025 - вже 172.

На Волині побільшало також лисиць і вовків

За даними екоінспекції, зимовий облік 2026 року показав 5234 лисиці та 200 вовків на Волині. У 2021 році їх було відповідно 2406 і 35. Вовків стало більше майже вшестеро.

"Телеграф" розповідав, що в деяких областях вовки вже не бояться виходити в села. Зустрічали на подвір'ях та вулицях і ведмедів.