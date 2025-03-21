Акциз на сигарети досі не підвищено: бюджет 2025 року втратив 2 млрд гривень

Щоденно державна скарбниця недораховується 25 мільйонів

Непідписання Закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби (№11090), який мав набути чинності з 1 січня 2025 року, призвело до втрати державним бюджетом більш як 2 млрд гривень.

Як пише у своєму Telegram-каналі народний депутат України IX скликання від партії "Голос" Ярослав Железняк, через це держбюджет щодня втрачає 25,2 млн гривень.

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. За відповідне рішення проголосували 237 парламентаріїв.

Вартість цигарок 2025 року мала зрости на 40 гривень за пачку чи навіть більше, оскільки акцизи мали бути прив’язані до курсу євро. Тож мінімальна вартість пачки сигарет в Україні могла становити:

2025 рік – 127,4 грн;

2026 рік – 142,1 грн;

2027 рік – 155,8 грн;

2028 рік – 173,6 грн.

Планувалося, що державний бюджет від акцизу на тютюнові вироби отримає 20 млрд гривень за рік.

9 грудня 2024 законопроєкт №11090 було передано на підпис президенту, однак станом на 21 березня 2025-го візи глави держави під ним нема.

Також додамо, що Міжнародний валютний фонд визначив: підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби є важливим маяком, необхідним для отримання наступного траншу фінансування для України.

На сайті президента у лютому 2025 році була зареєстрована петиція із закликом підписати закон №4115-IX про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.