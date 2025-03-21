Акциз на сигареты до сих пор не повышен: бюджет в 2025-м потерял 2 млрд гривен

Ежедневно государственная казна недосчитывается 25 миллионов

Неподписание Закона о повышении акцизов на табачные изделия (№11090), который должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, привело к потере государственным бюджетом более 2 млрд гривен.

Как пишет в своем Telegram-канале народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос" Ярослав Железняк, из-за этого госбюджет ежедневно теряет 25,2 млн гривен.

Напомним, 4 декабря 2024 года Верховная Рада одобрила законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.

Стоимость сигарет 2025 года должна была вырасти на 40 гривен за пачку или даже больше, поскольку акцизы должны быть привязаны к курсу евро. Так что минимальная стоимость пачки сигарет в Украине могла составлять:

2025 год – 127,4 грн;

2026 год – 142,1 грн;

2027 год – 155,8 грн;

2028 год – 173,6 грн.

Планировалось, что государственный бюджет от акциза на табачные изделия получит 20 млрд гривен в год.

9 декабря 2024 года законопроект №11090 был передан на подпись президенту, однако по состоянию на 21 марта 2025-го визы главы государства под ним нет.

Также добавим, что Международный валютный фонд определил: подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия является важным маяком, необходимым для получения следующего транша финансирования для Украины.

На сайте президента в феврале 2025 года была зарегистрирована петиция с призывом подписать закон №4115-IX о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.