Як змінились ціни на цигарки за 4 роки та наскільки виросли витрати у порівнняні зі середніми зарплатами

Найдорожчим товаром з-поміж усіх виявились ті, що мають фільтр преміум класу

Ціни на цигарки останнім часом не тішать, а у квітні ще більш засмутять, адже одна пачка здорожчає до 40 гривень через новий акцизний податок.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки коштували пачки цигарок чотири роки тому та як змінились витрати на них, порівнявши зі середньою зарплатою в Україні. Дані були взяті з "Мінфін".

Згідно з ними, у 2020 році в Україні:

сигарети з фільтром вітчизняних марок коштували 36,38 гривні (20 шт);

сигарети з фільтром медіум класу — 41,41 гривні (20 шт);

сигарети з фільтром преміум класу — 48,41 гривні (20 шт);

сигарети без фільтру — 32,61 гривні (20 шт).

За чотири роки вартість на них виросла до:

сигарети з фільтром вітчизняних марок — 92,62 гривні (20 шт);

сигарети з фільтром медіум класу — 101,80 гривні (20 шт);

сигарети з фільтром преміум класу — 118,69 гривні (20 шт).

Тобто на 56,24, 60,39 та 70,28 гривні відповідно.

Порівняємо, скільки потрібно було віддати коштів у відсотках за пачку цигарок у порівнянні зі середньою зарплатою

Середня зарплата в Україні у 2020 році була 10 340,35 гривні. Тому, за цигарки з фільтром вітчизняних марок потрібно було віддати 0,35% від зарплати, за товар з фільтром медіум класу — 0,40%, за цигарки, де був фільтр преміум класу — 0,47%, а за безфільтрові — 0,32%.

Середня заробітна плата в Україні за чотири роки виросла до 17 486,60 гривень. Тому за цигарки з фільтром вітчизняних марок потрібно було віддати 0,53% від зарплати, за товар з фільтром медіум класу — 0,58%%, а за цигарки, де був фільтр преміум класу — 0,68%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти в Україні найбільше здорожчали внаслідок інфляції.