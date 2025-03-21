Робота для непосидючих пенсіонерів: людям пропонують вигідні умови праці, зручне розташування та спальне місце

Оплата праці здійснюється подобово

Поки одні пенсіонери відпочивають вдома, інші — шукають варіанти підробітку. Так, у Києві оголосили вакансію на посаду консьєржа з гарними умовами праці.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті з пошуку роботи. Як стверджує роботодавець, оплата здійснюється подобово.

Дана зайнятість особливо підійде тим, хто любить наводити лад та чистоту, і не сидить на місці. До того ж, це компанія розташована біля метро "Нивки" — усього 5 хвилин пішки.

Скриншот вакансії

В оголошенні вказали, що прибиральницю шукають у невеликий клубний будинок. Він оснащений камерами спостереженнями та охороною. Для працівників передбачені спальне місце та робочий куточок із окремим санвузлом.

Робота передбачає подобовий графік за попередньою домовленістю, а за виконану роботу пропонують оплату розміром 800 грн за добу. Отже, в місяць можна заробити від 5 000 до 10 000 грн.

В обов’язки входить:

прибирання придомових територій;

підтримка чистоти в під’їзді.

Ще одним плюсом у цій вакансії є можливість самостійно обрати зайнятість: повну чи неповну. Тому пенсіонерам, які хочуть підзаробити, або ж просто засиділися вдома, вакансія консьєржа підійде ідеально.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що літнім людям у центрі столиці пропонують варіант прибутку. Роботодавці шукають охоронця в офіс, в обов’язки якого входить, зокрема, пропускний режим та стеження за порядком.

А в Київській області розмістили оголошення про вакансію фасувальника овочів. Заробітна плата здійснюється 4 рази на місяць, а для іногородніх кандидатів надається житло з усіма умовами для відпочинку та життя.