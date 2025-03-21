Работа для непоседливых пенсионеров: людям предлагают выгодные условия труда, удобное расположение и спальное место

Оплата труда производится посуточно

Пока одни пенсионеры отдыхают дома, другие ищут варианты подработки. Так, в Киеве объявили вакансию на должность консьержа с хорошими условиями труда.

Подходящее объявление появилось на сайте по поиску работы. Как утверждает работодатель, оплата производится посуточно.

Данная занятость особенно подойдет тем, кто любит наводить порядок и чистоту, и не сидит на месте. К тому же, эта компания расположена возле метро "Нивки" — всего 5 минут пешком.

Скриншот вакансии

В объявлении указали, что уборщицу ищут в небольшой клубный дом. Он оборудован камерами наблюдениями и охраной. Для работников предусмотрены спальное место и рабочий уголок с отдельным санузлом.

Работа предусматривает посуточный график по предварительной договоренности, а за проделанную работу предлагают оплату в размере 800 грн в сутки. Следовательно, в месяц можно заработать от 5 000 до 10 000 грн.

В обязанности входит:

уборка придомовых территорий;

поддержание чистоты в подъезде.

Еще одним плюсом в этой вакансии есть возможность самостоятельно выбрать занятость: полную или неполную. Поэтому пенсионерам, которые хотят подзаработать, или просто засиделись дома, вакансия консьержа подойдет идеально.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пожилым людям в центре столицы предлагают вариант прибыли. Работодатели ищут охранника в офис, в обязанности которого входит, в частности, пропускной режим и слежка за порядком.

А в Киевской области разместили объявления о вакансии фасовщика овощей. Заработная плата производится 4 раза в месяц, а для иногородних кандидатов предоставляется жилье со всеми условиями для отдыха и жизни.