Комната "ванна-кухня" и голые стены: в Украине продают старое жилье за 12 000 долларов

В Кременчуге продают квартиру на Древаля без мебели и воды, стоит это почти полмиллиона гривен

В Кременчуге Полтавской области продают "интересную" квартиру, но в доме нет мебели, старый ремонт, требующий восстановления, и отсутствует водоснабжение. Кроме того, есть интересный нюанс – комната 2 в 1.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи.

Апартаменты расположены по улице О. Древаля.

Как отметили владельцы жилья, квартира в уютном 2-этажном доме "готова для реализации ваших дизайнерских идей".

Дом имеет 2 комнаты, а мебель и бытовая техника отсутствуют. Общая площадь составляет 34 квадратных метра.

Следует заметить состояние помещения — на предоставленных снимках видны устаревшие обои, изношенный и потрепанный пол с царапинами и потертостями. Окна также старые, деревянные, нуждаются в замене или реставрации.

Квартира в Кременчуге изнутри Квартира в Кременчуге изнутри Квартира в Кременчуге изнутри

Вероятно, в квартире нет водоснабжения, ведь на фото не видно кранов. На полу же стоят бутылки с водой. Интересно, что ванная и кухня оборудованы в одной комнате, однако санузел – отдельно.

Квартира в Кременчуге изнутри Квартира в Кременчуге изнутри Квартира в Кременчуге изнутри Квартира в Кременчуге изнутри Квартира в Кременчуге изнутри

В объявлении указали, что такой вариант жилья подойдет для молодой семьи или инвесторов, ищущих возможность реализовать свой проект. Продают квартиру за 12 000 долларов (около 498 000 грн) и обещают уютное место, спокойный район и удобное расположение, ведь рядом есть магазины и транспорт.

Продажа квартиры в Кременчуге на улице О. Древаля Продажа квартиры в Кременчуге на улице О. Древаля

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове в запущенном и потрепанном состоянии выставили на продажу "однушку". Несмотря на это, владельцы гарантируют удобное расположение и тихий район, а также в помещении присутствуют необходимые коммуникации.

Между тем, в Киеве можно снять дом на 18 квадратных метров, где есть все необходимое для проживания: смарт-кухня, большая кровать, ванная комната, интернет и сигнализация. Однако есть нюанс – это дом на колесах.