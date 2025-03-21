Робота мрії для студента: гнучкий графік, чайові та безкоштовне харчування

Підробіток у Тернополі: гнучкий графік та зарплата від 14 000 грн.

Шукаєте роботу, яка гармонійно поєднує кар'єрний старт і навчання? Пастерія "Фламінго" у Тернополі запрошує студентів на вакансію офіціанта.

Таке оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи.

Чому ця вакансія ідеальна для студентів?

Гнучкий графік – працюйте 3 через 3 дні (09:15 – 22:15), що дозволяє вільно відвідувати пари.

– працюйте 3 через 3 дні (09:15 – 22:15), що дозволяє вільно відвідувати пари. Гідна зарплата – від 14 000 грн за 15 робочих днів + чайові.

Навчання та розвиток – безкоштовно прокачаєте навички сервісу, що знадобляться у будь-якій сфері.

– безкоштовно прокачаєте навички сервісу, що знадобляться у будь-якій сфері. Безкоштовне харчування – ще один бонус, що зекономить ваш бюджет.

– ще один бонус, що зекономить ваш бюджет. Безпечна дорога додому – передбачена розвозка після зміни.

– передбачена розвозка після зміни. Дружня атмосфера – молодий колектив та наставники.

Для студентів це шанс не лише заробити, а й отримати цінний досвід, який стане в нагоді в майбутньому.

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