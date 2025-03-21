Рус

Робота мрії для студента: гнучкий графік, чайові та безкоштовне харчування

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вакансія для студента Новина оновлена 21 березня 2025, 17:58
Вакансія для студента. Фото Колаж "Телеграфу"

Підробіток у Тернополі: гнучкий графік та зарплата від 14 000 грн.

Шукаєте роботу, яка гармонійно поєднує кар'єрний старт і навчання? Пастерія "Фламінго" у Тернополі запрошує студентів на вакансію офіціанта.

Таке оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи.

Чому ця вакансія ідеальна для студентів?

  • Гнучкий графік – працюйте 3 через 3 дні (09:15 – 22:15), що дозволяє вільно відвідувати пари.
  • Гідна зарплатавід 14 000 грн за 15 робочих днів + чайові.
  • Навчання та розвиток – безкоштовно прокачаєте навички сервісу, що знадобляться у будь-якій сфері.
  • Безкоштовне харчування – ще один бонус, що зекономить ваш бюджет.
  • Безпечна дорога додому – передбачена розвозка після зміни.
  • Дружня атмосфера – молодий колектив та наставники.

Для студентів це шанс не лише заробити, а й отримати цінний досвід, який стане в нагоді в майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав про те, що заробляти на доставках, маючи власний транспорт, стає все популярнішим способом отримання стабільного доходу. У Луцьку одна з найбільших платформ доставки відкрила вакансію для кур’єрів, пропонуючи гнучкий графік та виплати щотижня.

Теги:
#Робота #Вакансії #Вакансії в Україні #Робота для студентів