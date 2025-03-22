Появилась непристальная вакансия для пенсионеров. Обещают высокую зарплату и обязательные подарки

Достойная оплата и график можно выбрать

Работа для пенсионеров преимущественно это копейки, но в Липовце появилась вакансия, которая может заинтересовать людей старшего возраста. Местный магазин ищет продавца-консультанта с зарплатой от 14 до 28 тысяч гривен в зависимости от результатов работы.

Эта вакансия особенно привлекательна для пенсионеров, ведь работодатель открыто заявляет о готовности трудоустроить людей всех возрастов. Расположен магазин на улице Даниила Галицкого, 35. Соответствующая вакансия размещена на одном из сайтов по поиску работы.

К потенциальному работнику есть ряд основных обязанностей: консультирование покупателей, работа с кассой и поддержание порядка в торговом зале. Опыт работы желателен, но не обязателен – главное иметь желание учиться. Магазин специализируется на продаже товаров для дома и всевозможных безделушек. Зарплата составляет от 14 до 28 тысяч.

Среди преимуществ – сменный график, который можно обсудить индивидуально, официальное трудоустройство и карьерный рост. Любопытно, что каждый работник каждый месяц получает гарантированные подарки. Для ищущих подработку доступна и неполная занятость.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что пенсионерам предлагают неплохую подработку. За 5 часов в день – 12 тысяч грн.