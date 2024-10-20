У 47-й ОМБр креативно відповіли на скандальну кампанію Третьої штурмової (відео)

Кампанія від їхніх колег викликала хвилю критики

У 47-й окремій механізованій бригаді показали свою версію реклами служби в Збройних сил України. Таким чином там відповіли на рекламну кампанію Третьої окремої штурмової бригади, яка викликала неоднозначні відгуки.

На сторінці 47-ї бригади у Facebook було оприлюднено відео з кадрами рекламного ролика ЗСУ 20-річної давнини та актором, що зіграв й ньому. Зараз він проходить службу саме у цій бригаді.

"Олди тут? Нам здається, що ви забули, як має виглядати реклама Збройних сил України! І ні, ми не просто скопіювали ідею, а знайшли того ж самого головного актора з легендарного ролика 20-річної давнини. Віктор служить в 47 окремій механізованій бригаді. Як і тоді, знову закликає на контракт. Але якщо контракт, то тільки в Мáґурі", — підкресли у бригаді

Нагадаємо, нещодавно у містах України на бігбордах з'явилась рекрутингова реклама Третьої штурмової бригади, проте цього разу вона викликала суперечливі емоції в українців. Річ у тім, що на більшості плакатів зображені жінки з військовими чи без них і написано "Я люблю Третю штурмову". У мережі українці обурені цим маркетинговим ходом та вважають його недоречним.

Раніше "Телеграф" писав, що гучне вшанування олімпійських призерів у Полтаві із врученням їм та їхнім тренерам сертифікатів на чималі призові кошти викликало обурення бійців ЗСУ, які збирають кошти на закупівлю дронів та інших необхідних армії засобів. Про це "Телеграфу" розповів Герой України, старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" Іван Чорний ("Берлін").